Padre Somarriba critica a quienes viven del robo, encarcelan, matan y exilian

El sacerdote Marcos Somarriba, en su mensaje dominical, se refirió a la justicia divina a través de la parábola de Mateo, donde jornaleros le reclaman al dueño del viñedo porque paga por igual a todos sus jornaleros, independientemente de las horas trabajadas.

“Recordemos que solo somos trabajadores, inquilinos. Hay hombres y mujeres que se creen dueños de la viña ajena, la que no han trabajado con el sudor de su frente, por lo que para mantener la viña que han usurpado lo hacen a cualquier costo. El precio es la imposición, el soborno, el maltrato y las amenazas”, dijo el religioso.

El sacerdote comparó a los jornaleros que reclaman como aquellos que se apropian de los ajeno cometiendo injusticias “descartan a los que no se dejan comprar con lo suyo mal habido, se hacen dueños de las viñas y quien no trabaja bajo la dominación y el sometimiento, a esos los exilian, los expulsan, los maltratan o los matan, como aquel que se creyó dueño de lo que no era de él”.

En su prédica, el sacerdote retomó los significados de “Los últimos y los primeros”.

“Se hacen últimos por sus propias acciones y opciones, hay aquellos que se vuelven últimos, no porque nadie los ha encontrado para trabajar, sino porque no quieren trabajar, están acostumbrados al robo, a la codicia, al mal y que nunca han tenido la intención de un trabajo digno y edificante”, criticó el padre Marcos Somarriba.

Según el sacerdote, aquellos que se creen los primeros y cometen todo tipo de injusticias, en la práctica se convierten en los últimos.

“Esos que le ponen un signo de dinero en la frente al ser humano, persiguen a su hermano, abusan, oprimen, dañan, maltratan, exilian, separan y divide a la familia, encarcela y mata al hermano que no piensa igual”, señaló el sacerdote.

En su mensaje el sacerdote les recordó que “se creerán los primeros, pero ellos saben que usurpan el puesto con maldad, con abusos y robos, adueñándose de lo que no han trabajado en su vida, confiscando lo ajeno y poniéndole nombre para ser recordados como los supuestos dueños de todo y controladores de todo”, dijo el religioso desde el púlpito en la Iglesia Católica Santa Agatha de Miami.

Prosiguió diciendo “este tipo de gente no se conforman. Para tener más roban, acusan falsamente, despojan de dignidad y derecho a los demás, lo que cuenta es conseguir el poder y con ese poder dominar, abusar y destruir”.

Agregó que los injustos “han sobrevivido y vivido a costillas del robo, del abuso de poder y el abuso de los demás. Son como sanguijuelas que viven pegados chupando la sangre para hacerse fuertes y vivir por encima de los demás pisoteándoles y oprimiéndoles”, señaló.

Ante las injusticias, el sacerdote apuntó que los planes de Dios siempre se superan a la maldad de algunos “hay gente que cree tener mejores planes que Dios, pero los planes de Dios son libertad verdadera, justicia, trabajo, paz, familia, comunidad, nación patria. Los planes de Dios son que tengamos el sustento de cada día cada uno de nosotros, no que se nos eche a rodar como trotamundos, sin hogar, sin patria y sin libertad, Dios sale a cada hora y está con nosotros en cada momento” concluyó en su mensaje.