Monseñor Silvio Báez: “Los pueblos no pueden ser marionetas del poderoso de turno”

El Obispo Auxiliar de Managua Silvio José Báez, basó su prédica de este domingo en la historia del profeta Ezequiel quien fue llamado por Dios para acompañar al pueblo de Israel en Babilonia. Al mismo tiempo, aseguró que los pueblos no pueden acostumbrarse a situaciones inhumanas que llegan a asumirse como normales.

“El pueblo de Israel había sido víctima de las injusticias y violencias de los poderosos y ahora se encontraba sin futuro en el exilio. A este pueblo el profeta le recuerda de parte de Dios que todos podemos cambiar, que el malvado puede dejar la maldad y que la historia se puede y se debe cambiar. Los pueblos no pueden ser marionetas del poderoso de turno, ni deben conformarse con repetir una y otra vez los mismos errores del pasado”, dijo en su mensaje Monseñor Báez.

Según el obispo Silvio Báez, Ezequiel habló de la posibilidad del cambio del pueblo y de la transformación de su historia.

“Su enseñanza sigue siendo válida hoy. La historia no está escrita para siempre, no hay determinismos que la condicionen en modo fatalista. Lo peor que puede ocurrir a los pueblos es acostumbrarse a situaciones inhumanas que, sin darnos cuenta, se llegan a asumir como normales”, reflexionó el sacerdote.

El mensaje dominical, no recomienda resignación sino la aspiración a vivir mejor “Un pueblo no puede resignarse a prolongar indefinidamente su misma historia. Es verdad que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede superar y mejorar”, comentó.

Según el Obispo Auxiliar de Managua, el futuro de un pueblo no está escrito de antemano. “A veces el futuro de los pueblos es incierto, hay cansancio, errores, intentos fallidos, luchas inútiles y decepciones. Podemos llegar a pensar que ya no hay solución y que no nos queda otra opción que acomodarnos y acostumbrarnos al sometimiento, al silencio temeroso, al despojo de nuestra dignidad y de nuestros bienes. No lo permitamos, no lleguemos a creer que ya no hay nada qué hacer. No hay que desanimarse”, recomienda el religioso.

Agregó que “Dios está de parte de los pueblos sufridos que luchan por liberarse” y recordó el mensaje del Papa Francisco en Bolivia en su visita de 2015 “El futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las elites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse”, sostuvo Báez.

En su mensaje, Silvio Báez recordó que aún en el exilio, el profeta Ezequiel animó la esperanza de un pueblo sin futuro “Dios se complace en que luchemos por un futuro nuevo, sabe que podemos hacerlo y quiere que lo construyamos”, expresó.

Finalmente, el sacerdote invitó a que aún en el exilio, “no se debe perder la esperanza a pesar del sufrimiento que padecían en tierra extranjera”.

“Dios cree en nosotros siempre, confía en que somos capaces de construir una nueva historia. También nosotros deberíamos confiar más en este Dios bueno y justo, que sopla aires de vida en nuestras débiles existencias, transforma nuestros corazones de piedra y nos da fuerzas para ser arquitectos de un nuevo futuro de fraternidad y justicia, de verdad y libertad”, concluyó Monseñor.