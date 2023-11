Senador republicano exige información sobre obispo Rolando Álvarez encarcelado en Nicaragua

El senador republicano Eric Schmitt, por el estado de Missouri, envió una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos para exigir información sobre el obispo nicaragüense Rolando Álvarez y protección para los católicos ante la persecución del régimen de Daniel Ortega, publicó Fox News.

El senador Schmitt exigió al Departamento de Estado que tome medidas para detener esta persecución tras expresar su profunda preocupación por la continua persecución de los cristianos bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

"En los últimos años, el gobierno nicaragüense ha perseguido continuamente a la comunidad católica con repetidos ataques, hostigamiento y violaciones de los derechos humanos simplemente por sus creencias religiosas", escribió Schmitt al Departamento de Estado.

"Esto incluye la prohibición de más de 1.000 procesiones católicas durante la Cuaresma y la Pascua, la expulsión de dos congregaciones de monjas, incluida la orden de las Misioneras de la Caridad fundada por la Madre Teresa, del país y el cierre de la organización benéfica católica Cáritas", continuó la misiva.

En declaraciones con la cadena estadounidense Fox News Digital, el senador republicano reafirmó su interés en la defensa del líder religioso y otros opositores nicaragüenses.

"Como católico y firme defensor de la libertad religiosa, es esencial que expongamos el encarcelamiento del obispo Álvarez, así como el acoso continuo de los estudiantes, el personal y el clero católicos en la Universidad Centroamericana por parte del régimen socialista de Ortega", dijo.

Ante el encarcelamiento de sacerdotes, obispos y otros líderes religiosos, además de reprimir las manifestaciones religiosas por el régimen de Daniel Ortega, Schmitt rechaza todos estos actos de persecución religiosos.

"Seguiré siendo persistente en encontrar formas de garantizar que los católicos estén protegidos de la persecución en Nicaragua e instaré a la administración Biden a hacer lo mismo", agregó.

En su carta el senador republicano Eric Schmitt llamó a la administración Biden a “priorizar esfuerzos” para frenar al régimen de Daniel Ortega contra la iglesia de Nicaragua.

"A medida que el régimen del dictador Ortega realiza esfuerzos cada vez más descarados para sofocar la libertad religiosa, le insto a usted y a la Administración Biden a priorizar los esfuerzos diplomáticos para detener la persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua", escribió Schmitt.

El senador continuó su escrito llamando a Estados Unidos y a la comunidad internacional a actuar para detener la persecución religiosa declarada en Nicaragua.

Republican senator presses State Department for info on bishop imprisoned by Ortega regimehttps://t.co/SzobWBFSsM — Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) November 8, 2023