Equipo de Periodistas

El conocido sandinista Cristóbal Acevedo, mejor conocido en redes sociales como Tropikon, continúa detenido en una estación policial de Managua, después de publicar un video donde critica a presentadores del Canal 13, propiedad de la familia Ortega Murillo, quienes atacaron a Sheynnis Palacios antes de coronarse como Miss Universo.

La noticia de su detención fue revelada por el creador de contenido, el tik toker nicaragüense Victor Montalván, también conocido como La Vick Vick, quien confirmó en su cuenta de esta red social que su amigo, también conocido como Tropi Gamer está preso en El Chipote. Aunque 100% Noticias conoció que Cristóbal Acevedo, está recluido en una estación policial de Managua.

“El Tropi me llamó hoy por la mañana, pero por unos problemas que tuve en mi casa yo no le pude contestar… Tropi donde estés, están nuestras oraciones con vos, y esperamos que pronto podrás salir de ese lugar… resultó que me acaban de llamar y de confirmar que realmente el Tropi está detenido en El Chipote”, expresó Montalván en un video posteado este miércoles 22 en su cuenta de TikTok.

Montalván agregó: “Resultó que el Tropi retó a la presidencia, y esto aquí en Nicaragua puede ser un delito llamado que estás atentando a la seguridad del estado… El señor que reveló cual era la casa de la periodista Francely también está en El Chipote”. Francely es una presentadora de canal 13, quien tildó de “Miss Buñuelos” y “Miss Covid” a la ahora Miss Universo, todo en tono de burla y menosprecio.

Leer más: Sheynnis Palacios Miss Universo 2023: “Mi hermosa bandera azul y blanca está contenta más allá de lo que esté sucediendo" en mi país

En los videos que ya son virales en redes sociales, se observan varias transmisiones en vivo que Cristóbal Acevedo hizo, y en todos se le nota enardecido por los ataques gratuitos que lanzaron presentadores de televisión del Canal oficialista, en contra de Sheynnis Palacios, días antes de ganar la corona de Miss Universo en San Salvador.

El pecado de “El Tropikon”

A continuación, las palabras de uno de los tantos videos transmitidos por Tropikon en sus redes sociales, que pudieron haber provocado su detención por parte de la policía sandinista.

“Envíen a Sheynnis Palacios a una conferencia de prensa al Canal 13, y que sea entrevistada por todos esos presentadores de televisión que se burlaron, se mofaron, y hasta le hicieron bullying a la chavala por vender buñuelos”.

“Desde aquí yo le hago un llamado a la presidencia de la república que manden a Sheynnis Palacios al canal 13, todos queremos verla en Canal 13 y todos queremos ver que sea entrevistada por los presentadores que le hicieron bullying, que le dijeron miss buñuelos, que se burlaron de su traje de zanate, que le dijeron miss Covid, que la despreciaron, que le dijeron de todo, se burlaron, se mofaron, la menospreciaron, discriminaron su trabajo” demandó Acevedo.

Agregó, “ojalá que doña Rosario Murillo se dé cuenta por estas tapas del Tropikon, que me debe de recordar la compañera, ¿Cómo está compañera? Hace años que no la veo, que por su puesto el comandante me debe recordar, ¿Cómo está comandante? ¿Se acuerda de mí? Soy yo otra vez, ay dios mío, ya me imagino maje: Hola compañera soy yo otra vez, pero ahora vengo en son de paz”.

Murillo estalla por exaltación a Miss Universo

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, se esmeró este miércoles 22 de noviembre en dar lectura a un mensaje virulento, donde atacó a medios de comunicación, sectores de la oposición y a toda aquella persona, que exalte la figura de Miss Universo, Sheynnis Palacios.

“En estos días de nuevas victorias, vemos el aprovechamiento grosero, y la tosca y malvada comunicación terrorista, que pretende convertir un lindo y merecido momento de Orgullo y Celebración, en golpismo destructivo, o en un retorno, por supuesto imposible, a las nefastas prácticas, egoístas y criminales, de quienes, como vampiros y vividores, se han servido del Pueblo”, expresó Murillo en un tono de angustia y llena de miedo.

Además de tildó de “golpismo destructivo” y “provocaciones” los intentos de homenajes que el pueblo le ha querido hacer a la nueva Miss Universo.

En Estelí el régimen mandó a borrar un mural con el rostro de Sheynnis Palacios.

El régimen intentó aprovecharse de la imagen de Miss Universo y la propia Murillo se arrogó el triunfo como “nuevas victorias”.