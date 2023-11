Báez: "Es injusto el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones a empleados públicos"

Equipo de Periodistas

Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, criticó en su mensaje dominical a los dictadores que abusando del poder estatal cometen injusticias y roban al pueblo.

“La belleza de llevar un trozo de pan al pobre que no tiene qué comer refleja la belleza del amor y la ternura de Dios. Sin embargo, también a nivel social urge que los gobiernos y las empresas generen fuentes de trabajo digno y aseguren lo indispensable para que no falte nunca el sustento a ninguna persona ni a ninguna familia”, reflexionó Báez.

“Por eso es inaceptable que los tiranos de hoy recorten los beneficios de la seguridad social, arrebatando el pan a los más pobres: a los ancianos y a los enfermos. Por eso también es injusto el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones, a la que los empleados públicos tienen derecho, solo para obligarlos a seguir trabajando dentro de un estado corrupto. Es otro modo de arrebatar el pan y la dignidad a los demás”, criticó Monseñor Báez desde el púlpito de la Iglesia Católica Santa Ágatha en Miami.

El mensaje del Obispo Auxiliar llega solo días después de que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua recurrió al chantaje de robar las liquidaciones a los empleados públicos que consideren renunciar a entidades públicas al servicio de la dictadura.

El religioso también recordó las injusticias que se cometen con los presos políticos, hombre y mujeres privados de la libertad por expresar sus ideas.

“Especial mención merecen los presos y presas políticas, existentes en algunos de nuestros países dominados por dictaduras criminales. Privar de la libertad a una persona por expresar sus ideas y manifestar sus opciones políticas, es ofender gravemente la santidad y la bondad de Dios que nos ha creado libres. Es un pecado horrendo”, sentenció el obispo.

Para Silvio Báez los “tiranos” responderán ante Dios por los atropellos a los Derechos Humanos.

“Un día Jesús les dirá a los tiranos de hoy, no solo que estuvo preso y no lo visitaron, sino también: Yo era inocente y me llevaste a la cárcel injustamente sin haber cometido ningún delito; me acusaste con mentiras y me encarcelaste solo por defender la libertad, la justicia y los derechos humanos; me maltrataste y te negaste a liberarme, aun sabiendo que era inocente”. Y añadirá, “todo lo que hiciste con mis hermanos, los presos políticos, conmigo lo hiciste”.

Según Monseñor “estos tiranos han elegido alejarse del amor y quedarán lejos de Dios para siempre. Mientras tanto, no nos cansemos de alzar nuestra voz y de luchar por estos hermanos y hermanas en quienes Cristo está presente y para que desaparezca para siempre esta lacra social en nuestros países”, advirtió el Pastor.

Monseñor recordó que Jesús dice que lo que hacemos o dejamos de hacer con los pobres también lo hacemos o dejamos de hacer con él, por lo que llama a “La compasión, la solidaridad, la ayuda eficaz y la lucha por los últimos de la sociedad, no es solo filantropía o compromiso social. Es experiencia de Dios”, expresó Báez.

En su mensaje, Báez asegura que las obras de amor que importan para Cristo también alcanzan dimensiones sociales y políticas “Ciertamente que son siempre necesarios los actos de caridad hacia las personas concretas que pasan necesidad, pero, como nos ha recordado el Papa Francisco, “un acto de caridad igualmente indispensable es el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria”.