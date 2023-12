Ernesto Medina: “Régimen borró de un plumazo la historia de la autonomía universitaria” en Nicaragua

El catedrático y exrector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, asegura que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregaron el “acta de defunción” de la autonomía universitaria con la última reforma a la Ley de Reformas y Adicción a la Ley N°. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley N°. 582, Ley General de Educación en Nicaragua.

En declaraciones a 100%Noticias, el catedrático señaló que no se puede seguir hablando de ningún tipo de autonomía en el sistema de educación superior de Nicaragua porque la “autonomía” está muerta.

“La ha matado gente que seguramente, ni siquiera ha pasado por la acera de una universidad, o sea que no conocen la historia de las universidades nicaragüenses, que no han participado en las luchas de las universidades nicaragüenses por su autonomía y por su desarrollo y por convertirse en instituciones pertinentes y necesarias para un desarrollo integral y humano del país”, señaló.

El experto considera que se está destruyendo totalmente a las universidades. Asegura que es difícil encontrarle lógica a las nuevas reformas.

“Queda claro que le dan al CNU la potestad total de convertirse en el órgano rector de la educación superior en Nicaragua no sé por qué no lo nombraron de una sola vez Ministerio de Educación Superior como el caso de Cuba de los llamados países socialistas, sino que lo siguen llamando Consejo Nacional de Universidad cuando ahora no es un consejo ahora va ver un consejo directivo nombrado directamente por el Presidente de la República y de los cuales no se dice absolutamente nada”, expresó.

Por otro lado, Medina señala que la reforma indica que tanto el presidente y vicepresidente del CNU serán nombrados por el presidente, pero no detallan qué cualidades van a tener; mientras que sobre el secretario o director técnico dedican un párrafo sobre el cargo.

Agrega que el nombre de la Ley 89 tiene que ser eliminado porque no corresponde con la realidad “a partir de hoy ya no se puede seguir llamando Ley de autonomía de las instituciones de educación superior sino llamar Ley creadora del órgano de gobierno de las instituciones de educación superior de Nicaragua, algo parecido, pero que la sigan llamando la autonomía es el colmo del cinismo en mi opinión”.

Sostiene que las modificaciones son la continuación de la estrategia del régimen que es someter totalmente a las universidades “se creen que son los dueños del país y no les importa absolutamente nada, ni la institucionalidad, ni la naturaleza de instituciones que han sido creadas y que tienen siglos de estar funcionando para responder a una sola gran misión que es la búsqueda de la verdad”.

Asegura que ahora las universidades le proveerá “una masa de gente que no piensa que únicamente va a obedecer orden y que se va a convertir en la fuerza de choque del partido de gobierno cuando tenga necesidad de movilizar a las masas a defender su gobierno”.

Recortes de personal

Sobre los recortes, el catedrático explica que los salarios de los decanos y secretarios de facultad se llevan una buena parte del presupuesto, entonces la idea de crear un área de conocimiento es porque tiene menos categoría que una facultad, por lo tanto, si acaso va a haber directores de estas áreas les van a pagar mucho menos que lo que le pagan a un decano.

“Es un mecanismo de tomar una decisión es totalmente mezquina y alejada de la realidad y en la naturaleza de una universidad dejan la figura de áreas específicas, ahora hay que ver qué efecto tiene en términos presupuestarios. Sospecho de que la razón de todo esto es querer dar la impresión de que ellos están haciendo una transformación total completa de las universidades de Nicaragua para convertirlas en las universidades del siglo 22, las universidades del futuro y la otra razón es económica, pues ver dónde ahorramos e ir reduciendo los cargos para pagarle menos a las personas que van a ocupar”.

Medina prefiere no adelantarse y esperar el inicio del curso educativo para ver en qué condiciones se va a trabajar en las universidades.

“Hay unos cambios que ameritan, una discusión más de fondo estos son comentarios de una primera lectura rápida, pero bueno, se transforma totalmente la estructura de las universidades en Nicaragua, desaparecen la facultad (...)y se crean direcciones por áreas de conocimiento, únicamente les cambian el nombre para decir que ellos están haciendo un gran cambio una transformación, una revolución en la educación superior, pero van a terminar fragmentando mucho más a la universidad y metiéndose a problemas en un tiempo en el que todo mundo está de acuerdo en que la universidad es el conocimiento más multifacético”.

Finaliza, enfatizando que el régimen borró de un plumazo la historia de la autonomía universitaria en Nicaragua, en lugar de fortalecerla y promoverla para que las universidades se conviertan en verdaderos instrumentos de la transformación y del desarrollo del país.

“La sometan totalmente a la autoridad de un gobierno cada vez más centralista, más autocrático, y dictatorial e interesado únicamente en su supervivencia política, en el enriquecimiento de los miembros de la familia que está en el gobierno y de los principales cómplices de la tragedia que están generando en Nicaragua y no pensando en el futuro de Nicaragua. Es un momento doloroso y triste y habrá que ver si los nicaragüenses seguimos agachando la cabeza quedándonos callados frente a acciones como éstas o finalmente vamos a decir BASTA YA”.