Niña con tumor en la mandíbula viajará a EEUU gracias a donativos

10:45 AM

Una familia esteliana logró lo que pensaba imposible, recaudaron el dinero necesario para llevar a su hija de seis años a Estados Unidos para revisiones médicas y la posible cirugía de un tumor de mandíbula.

Grethel y sus tutores necesitaban dinero para comprar boletos de avión y la organización Texas Nicaraguan Community les apoyó emprendiendo una campaña de recaudación.

"Me dirigjo a ustedes para agradecer unieron a la causa y hacer fácil este proceso y dar gracias por dar un poco de lo que ustedes tienen lo que día a día , también a facebook que hizo posible que todos ustedes se dieran cuenta de lo que pasaba con mi niña y espero en Dios me los bendiga y me les de fuerza,vida y salud", dijo Adilia Martínez, madre de Grethel.

Mientras Silvio Olivas, papá de la menor, también se mostró agradecido por el apoyo “Agradezco a todos los que nos apoyaron en esta causa y estaremos pendientes de informales el proceso de la niña. Agradecemos mucho. Qué Dios los siga bendiciendo”,comentó Olivas en un video.

A través de las redes sociales de la organización Texas Nicaraguan Community (TNC), se logró el apoyo de todas las personas que donaron, a través de Facebook y Zelle, y ayudaron a completar 1,110.16 dólares que necesitaban para comprar boletos con rumbo a Miami, Estados Unidos, donde la menor será operada de un tumor en la mandíbula.

En el mismo video dieron gracias por el apoyo y confianza de todos los que donaron el viaje de Grethel Ariana, detallaron que los donativos fueron recolectados 833 dólares en Facebook, 150 dólares en Zelle y TNC completó 127 dólares, completando así $1,110.16 dólares para la compra de los boletos en la línea aérea Avianca para Grethel Olivas Martínez y su madre Adilia Martínez.

La familia de Grethel también impulsó una colecta casa a casa para la cirugía a la que será sometida la menor.

El sitio web de La Prensa detalló que la intervención quirúrgica incluye quitar parte del hueso de su mandíbula y sustituirlo con parte del hueso de su pierna.

Grethel Olivas Martínez fue diagnosticada con ameloblastoma plexiforme hace tres años y en 2021 fue sometida a una cirugía en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, pero el tumor volvió a crecer.

En mayo de 2023, a través del Ministerio Centrado en Jesús y la misionera cristiana Cheryl Spencer, la familia fue contactada por el Hospital Infantil Nicklaus de Miami, Estados Unidos, que tras evaluar el caso aceptó apoyar con la evaluación y tratamiento.

La pequeña paciente requerirá 21 días de hospitalización y una estancia de varias semanas en Estados Unidos.