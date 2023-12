08:00 AM

Yubrank Suazo, excarcelado y desterrado político opositor a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, asegura que el régimen apuesta a la destrucción de los cimientos de la Fe en el país y que a pesar de la “guerra declarada” no ha podido terminar con la Iglesia Católica.

“Es un tema sensible para mí porque vengo de una familia cristiana, católica, crecí bajo la formación de una congregación porque mi madrinas son religiosas”, comenta Suazo en su intervención en el Super Chat de 100 % Noticias.

Yubran continuó diciendo que “el régimen de Daniel Ortega apuesta a una destrucción de los cimientos de la fe, está apostando a una desesperanza masiva no solo del pueblo católico, sino del pueblo en general y de las diferentes denominaciones que hoy se encuentran en nuestro país”, advierte Suazo, originario de Masaya.

Añadió que “es una guerra declarada en contra de la fe , no es una persecución dirigida hacia una diócesis o hacia un Obispo …Rolando Álvarez lo que ha hecho es encarnar o darle vida a la doctrina social de la Iglesia que es pueblo y un pueblo que es iglesia, que experimenta hoy un suplicio pero que va a lograr la resurrección en una nueva sociedad en libertad, en justicia. El régimen está apostando a esa desesperanza y a quitar como centro de esta sociedad que ha sido fundada sobre la fe”, reflexionó Yubrank.

Según Suazo cuando un pueblo pierde la fe y esperanza está condenado a la sumisión y a la violencia de sus derechos “y es lo que el régimen de Daniel Ortega no ha podido hacer, y aquí no logran entender que los único que ya perdieron y fueron condenados a un exilio social y moral son ellos, porque el pueblo nicaragüense a pesar de las circunstancias y de la persecución a la Iglesia, no ha renunciado”, expresó el ahora desterrado político.

Sobre la persecución eclesial, Yubrank Suazo asegura que la Iglesia tiene dos armas fundamentales: “Las armas de la Iglesia son la oración y la palabra. Creo que de manera guiada por la fuerza de lo espiritual, la homilía de Monseñor Isidro Mora es profética, el laicado es la roca, es la piedra de la fe que sostiene a la iglesia, nos insta a nosotros como laicos a ese compromiso moral y espiritual de saber defender el evangelio”, Comenta Yubrank sobre la última homilía celebrada por el religioso que ahora es preso político.

“A pesar de que hoy la inmensa mayoría de los nicaragüenses no pueden profesar libremente la fe, te puedo asegurar y tengo la certeza de que esa fe es inquebrantable y sólida y es esa cantera que nos impulsa día a día a poder continuar sobrellevando la cruz compleja y difícil y aquí solo hay una certeza, el único que ya perdió la batalla es el régimen de Daniel Ortega, porque la verdad y la justicia siempre prevalece”, opinó Suazo, quien destacó que Ortega no logró controlar la oración.

“No han podido. Esta bestia (Ortega) no aprendió de los errores del pasado para poderse redimir. La Iglesia a través de la historia y de los hechos siempre, -decía Abelardo Mata, una frase del Cardenal Obando-, termina viendo el féretro de sus perseguidores. Termina dando la última oración porque la Iglesia no se va a cansar de orar por aquellos que la persiguen, no se va a cansar de alzar la voz por las víctimas, la Iglesia es pueblo y este pueblo es la Iglesia”, comentó Suazo.

Desde su destierro, Suazo considera que en nombre de la prudencia la Iglesia no debe renunciar a la voz profética y que esta es “la segunda noche oscura que atraviesa Nicaragua” bajo el régimen sandinista.

275 agresiones en 2023

En el Súper Chat de 100 % Noticias, la abogada e investigadora Martha patricia Molina, se refirió a las agresiones en contra de la Iglesia Católica.

“En el quinquenio, los primero años veía entre 50 y 80 agresiones, pero 2022 y 2023 la dictadura ha sobrepasado las persecuciones. En este 2023 hay 275 agresiones sin incluir todas las ocurridas en los últimos días. Las cifras cambian por hora y siempre en ascenso, es un año catastrófico”, advierte la investigadora.

Molina agregó: “Mientras la dictadura siga en el poder siempre estarán persiguiendo a la Iglesia Católica. En estas 275 agresiones del 2023 , no incluyen las prohibiciones masivas de 3,176 procesiones de Semana Santa y más de 235 misas prohibidas en el día de conmemoración de los difuntos”.

La abogada Martha Molina quien se encuentra en el exilio señaló como la dictadura utiliza la figura del lavado de dinero para atacar instituciones religiosas y criticó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), premien al régimen por hacerlo.

“Son dos instituciones serias y en vez de castigar a la dictadura sandinista por estar mal aplicando las leyes anti lavado, los han premiado diciéndoles que han aplicado bien la legislación contra el lavado de activos y financiación al terrorismo. Entonces ellos están utilizando las cuarenta recomendaciones que ha proporcionado Gafi para perseguir a delincuentes, pero en Nicaragua las aplican únicamente para controlar, perseguir y criminalizar a las personas que estorban al proyecto dictatorial. Por eso utilizan lavado de activos a la iglesia Católica y es incorrecto e ilegal

Respecto a la reciente detención del Obispo Isidro Mora, Molina considera que las mismas responden a obtener monedas de cambio.

“Es lamentable una detención injusta, no creo que la dictadura se detenga en detenciones, estarán cometiendo estas arbitrariedades y como son estados criminales no ven a la persona como un ser viviente sino como una cosa y por eso vemos a policías y paramilitares torturando, matando, asediando, los ven como futuras monedas de cambio”, advirtió la experta.