Dora María Téllez: Jubilados y pensionados de Nicaragua sin beneficios de salud

Febrero 18, 2024 05:47 PM

La ex comandante guerrillera Dora María Téllez, desterrada por el régimen de Daniel Ortega, se refirió en su editorial semanal, a las arbitrariedades cometidas por la dictadura en contra de las personas jubiladas y pensionadas cuyos derechos son sistemáticamente violados desde el año 2014 en Nicaragua.

“Desde el 2014 las pensiones se las vienen macheteando. El que iba a recibir mil córdobas antes de la reforma del 2014 le entregaron 600 córdobas; el que iba a recibir 5000, le entregaron 3000; quien iba a recibir 10.000, le entregaron 6000. Es decir, recortaron el 40% del valor de las pensiones que anteriormente tenían los jubilados, antes de la reforma del 2014 y después de la reforma del 2014, ese machetazo le quitó casi la mitad de las pensiones a todo el mundo”, recordó Téllez.

Téllez reiteró que las pensiones para jubilados y pensionados están congeladas, mientras el costo de la vida en Nicaragua se encarece.

“Este año las pensiones están oficialmente congeladas. No importa cuánto suban los precios de los productos básicos, los precios de los alimentos o los servicios. El valor de las pensiones se va a mantener exactamente igual a como estaba el primero de enero de este año”, destacó.

Los jubilados y pensionados tienen grandes problemas para conseguir sus medicamentos y aquellos que enfrentan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, son los más afectados.

“No están recibiendo sus medicamentos completos, una parte sí y otra no. En las farmacias les dicen que vuelvan, y cuando vuelven ya no les reponen el medicamento que les debían haber entregado y esta persona no puede vivir sin medicamentos. Tiene que sacar de sus bollitos que les dan de la jubilación para comprar medicinas”, cuestionó Téllez, quien agrega que ante la reducción y congelamiento de las pensiones, las personas pensionadas o de la tercera edad se debaten entre comprar medicina o comida.

La exministra de salud en los años 80, ejemplificó con el Hospital Militar, una de las unidades de salud más modernas que existen en Nicaragua, que cuenta con equipamiento, una planta médica completa y no atiende oportunamente.

“Ahí atienden varios miles de jubilados y pensionados pero las citas son a meses. Hay un sólo neurólogo que da la cita a nueve meses de distancia, si alguien tiene un tumor se murió con el tumor y ya por último pierden las imágenes, radiografías y tomografías”, criticó la opositora desde su destierro.

Dora María Téllez criticó que el régimen de Daniel Ortega no disponga de recursos necesarios para mejorar la atención en salud de jubilados y pensionados, mientras asignan presupuestos a proyectos sin importancia.

“Cerró los consulados de Los Ángeles, en Nueva Orleans, en Houston, obligando a todos los nicaragüenses que viven en esos lados a viajar hasta Nueva York o hasta Miami, que es carísimo, para buscar sus trámites. Pero abrió embajada en Angola, en Burkina Faso, Argelia, donde no tenemos ni relaciones comerciales. Hay dinero para invertir en una remodelación en la Alcaldía de Managua que cuestan más de 17 millones de dólares en la oficina de la alcaldesa, donde dicen algunos medios de comunicación que van a meter hasta jacuzzi, pues no sé si es que van a bañarse a la alcaldía o a trabajar”, reprochó.

Destacó los tres viajes del año pasado del asesor presidencial, Laureano Ortega Murillo y su comitiva a China, los que cuestan grandes cantidades de dinero.

“Estuvieron tres veces en China, en febrero, julio y noviembre, ¿cuánto cuesta cada viaje a China?, ¿cuánto cuesta esa comitiva?, ¿cuánto cuestan estos hoteles?, ¿cuánto cuestan esos aviones?. Toda esa farándula. No tenemos todavía ningún resultado de esos viajes de China pero no hay dinero para medicina de jubilados y jubiladas”, comentó Téllez.

La excarcelada política considera que urgen cambios para garantizar los derechos de los pensionados.

“Tener acceso a nuestros beneficios en condiciones de libertad y en condiciones en que se garanticen nuestros derechos, porque cada jubilado, cada jubilada toda la vida pagamos seguro social toda la vida. Pagamos el seguro social para tener pensión, jubilación, medicinas, atención de salud oportuna. Si no hay nada de eso, alguien se está quedando con nuestro dinero”, dijo al analista.

Dora María Téllez, quien opina a través de su canal de Youtube, aprovecha su plataforma para recordar que hay más de 120 presas y presos políticos en las cárceles de los Ortega Murillo, a quienes se debe liberar.