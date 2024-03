Fallece en Miami la periodista Rosemary Thornton, un ícono en televisión en Nicaragua en la década de 1990

Equipo de Periodistas

Marzo 07, 2024 08:59 PM

La periodista nicaragüense Rosemary Thornton falleció este jueves en la ciudad de Miami. Thornton se había retirado del ejercicio periodístico y trató de llevar una vida muy privada.

En la década de 1990 Thornton fundó en canal 2, el noticiero TV COSEP (1992), que lo presentaba con María Lilly Delgado. TV COSEP cerró un ciclo y las dos periodistas fundaron, en 1995, TV Noticias que fue una escuela para varias generaciones de periodistas, hasta antes de pasar a control del régimen en Nicaragua.

"TV COSEP inicio como un órgano del sector privado que íbamos a transmitir noticias económicas lo que tenía que ver con el sector privado. Sin embargo, el primer día que salió al aire, es como que estuvimos marcados, se da el maremoto, luego asesinan a Arges Sequeira, presidente de UPANIC. Entonces eso fue marcando el rumbo de TV COSEP y llegó un momento que canal 2 estaba listo para tener su propio noticiero y nos absorbió y fue lo mejor que nos pudo haber pasado", recordó Rosemary en una entrevista en canal 2 para el décimo aniversario de TV Noticias.

Una de las coberturas que marcaron el inicio de Thornton con TV COSEP fue la cobertura del maremoto en Masachapa, cubrió la toma de la casa de la ONU en Managua, la toma de la ciudad de Estelí.

Tras dejar TV Noticias en 1996, realizaba reportes como corresponsal de CNN en inglés y español desde Nicaragua.

"Uno tiene que tener vocación para estar en esto y es un matrimonio. Yo creo que cada noticia lleva el sello de la persona que la hizo y para mí es importante transmitir valores y yo creo que las noticias que yo cubrí de una u otra manera fue haber transmitido esos valores", dijo Thornton en una entrevista emitida en 2005.

Thornton se sentía satisfecha por "haber transformado la manera de hacer las preguntas" e imprimir "sangre nueva", en la televisión nicaragüense.

"Muchos me han recordado una pregunta que le hice al General Cuadra (Joaquín Cuadra), cuando le pregunté cuanto es su salario, no se acostumbraba en ese momento preguntarle a los funcionarios cuánto ganaban, y me acuerdo que el General Cuadra me dijo bueno decime cuánto ganas vos, y yo le dije los impuestos del pueblo no pagan mi salario, mi salario lo pagan doña Martha y Don Octavio, y el salario de él sí, lo paga el pueblo de Nicaragua. Creo que ahora eso es ya información pública", recordó Thornton.

La muerte de Thornton conmocionó a los colegas que laboraron con ella. "TV Noticias fue una gran familia, se nos murió la hermana mayor", dijo a 100% Noticias su editora y amiga.

"Rosemary nos inculcó a todos que debíamos ser estrictos con las partes de la noticia. Era humana, justa y hacía todo por obtener la noticia. Amaba a sus hijos, Fernando y Uget, a su madre y hermanos", asegura otra ex colaboradora.

Thornton estudió en el colegio americano, estudio ciencias políticas en Estados Unidos, al regresar a Nicaragua laboró inicialmente en canal 6 y luego en canal 2.

En una cobertura cayó un helicóptero y resultó herida. Fue su camarógrafo quien la rescató. "Era un gran ser humano. Como lloraba ante el dolor de la gente en Nicaragua", dice una de las periodistas que laboró con ella y que está en el exilio.

El sepelio y honras fúnebres de Rosemary Thornton, será privado, en familia, conoció 100% Noticias. Enviamos nuestras condolencias a su madre, hermanos e hijos. Dios les de fuerzas y consuelo.