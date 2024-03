Zona franca Kontoor cierra operaciones en Managua y Masatepe, 3 mil personas quedan en desempleo

Equipo de Periodistas

Este jueves 21 de marzo de 2024, la empresa de zona franca Kontoor LeeWrangler Nicaragua de origen estadounidense y dedicada a la confección de vaqueros en las marcas Wrangler y Lee realizó el despido de unos tres mil empleados aproximadamente de sus plantas ubicadas en la el kilómetro 14.1 de carretera norte de Managua y kilómetro 45 carretera a Masatepe. La información fue confirmada a 100%Noticias por varios exempleados.

Una de las fuentes consultadas afirma que en enero pasado, la administración de Kontoor les anunció que en marzo realizarían el cierre de operaciones de la empresa “por razones ajenas a su voluntad” y dos meses más tarde su temor se hizo realidad cuando tarde de este jueves junto a sus compañeros de trabajo recibió la carta de despido.

"Ayer, el ambiente en Kontoor era de profunda tristeza", relata a 100%Noticias una exempleada que prefirió no revelar su nombre. "Yo trabajé allí durante doce años, en los que experimenté alegrías, tristezas, estrés y formé amistades que se convirtieron en parte de mi familia. También conocí personas que me brindaron valiosas lecciones de vida".

La exempleada describe el proceso de despido como una "disolución". "Andaban con una lista, te llamaban a Recursos Humanos y te liquidaban. Antes de darte la noticia, te leían una carta corporativa donde te agradecían el tiempo prestado", recuerda con nostalgia.

“Por medio de la presente se hace constar que (nombre y cédula de identidad) laboró para LeeWrangler Nicaragua desde (día) marzo de 2012 hasta el 6 de abril de 2024”, se lee en parte de la misiva firmada por la gerente de Recursos Humanos de la empresa. Trabajadores se tomaron una foto de despedida en empresa Kontoor. Foto: Cortesía

"De esa empresa yo no me quejo", afirma la fuente. "Ellos decían que no nos miraban como empleados sino como sus colaboradores y que éramos lo más importante para ellas. Es triste ver salir a la persona que te daba trabajo a vos y que te dijera 'te veo afuera'. Fue triste, no hubo quien no derramara una lágrima. Todos comentan lo mismo, que nunca vamos a encontrar una empresa donde nos traten tan bien".

Pagos justos

Según la exempleada, los administrativos de Kontoor, la sede de Nicaragua “era la mejor” y era tomada como referencia de que la mano de obra nicaragüense era la mejor por producir mayores ingresos.

“Quiero destacar que esta era una de las mejores empresas en el ramo textil, antes trabajé en otra que no tenía condiciones ni teníamos derechos laborales. Ellos fueron bastante buenos, ayer mismo me entregaron mi cheque de liquidación con todo mi pago, mi semana laboral y no laboral pagada, nos pagaron tres días de la Semana Santa y los dos días de vacaciones y adicional como una bonificación para el personal nos pagaron una semana extra del 1 al 7 de abril” como un regalo a nuestra eficiencia”, afirmó a 100%Noticias.

Invalidan convenio

Según conoció la afectada, la empresa había logrado la firma de un convenio con las autoridades nicaraguenses por otro cinco años de operación, sin embarago, el pasado 10 de enero que a eso de las 3:00 de la tarde paralizaron la planta y les informaron al personal que por motivos ajenos debían abandonar el país y cerrar operaciones en el país.

"Extraoficialmente se supo que el cierre se debe a inconvenientes con el gobierno porque desde el año pasado les retenían mucho las telas y no dejaban salir de Aduana el producto terminado, además se dice que les cobraban un impuesto mayor en comparación con las otras zonas francas", dijo.

Señala que a diferencia de otras compañías textiles que le restan importancia a sus colaboradores Kontoor les agradeció a sus empleados y les explicó que el cierre se hacia porque era algo que se salía de sus manos, pero les aclaró que aunque abandonaran Nicaragua, Nicaragua seguiría en sus corazones.