Denuncian ataque de colonos contra comunidad indígena en Costa Caribe Norte de Nicaragua

Equipo de Periodistas

Marzo 23, 2024 12:20 PM

El ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz denunció un nuevo ataque de colones contra la comunidad indígena Mayangna Sauni As donde una persona resultó herida y una casa fue quemada.

“Nos informan de un nuevo ataque de colonos ocurrido en la madrugada, se conoce preliminarmente de una mujer herida y quema de una casa, en el territorio Mayangna Sauni As, en la zona de Amtrukna”, publicó Ruiz en la red social X.

Mientras en una nota informativa detallan que el ataque fue perpetrado la madrugada de ayer viernes “Fue atacada la casa de dos familias indígena Mayangna iniciales E.P, D.D y E.F que por razones de seguridad no se revelará sus identidades.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los agresores o la banda criminal eran alrededor de 30 personas que portaban escopetas y AK M16”, se lee en una nota de prensa publicada en la página oficial de facebook, Mayangna Wahaini Ramhni Tani - Mawarat.

LEER MÁS: Más de 27 indígenas nicaragüenses tienen orden de captura denuncian en Consejo de derechos humanos

En la nota detallan que el incidente tuvo lugar en la finca Amtrukna, territorio Sauni As, municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua, ubicada a dos horas de camino hacia el norte de la comunidad Musawas, capital del territorio.

“Los grupos armados atacaron e incendiaron las casas de E.P y E.F. primeramente fue atacada la casa de la señora E.P, en ella habitan 4 personas. Las personas lograron escaparse y la señora E. P fue levemente herida en su muñeca izquierda. Ante la constante y los altos niveles de inseguridad las familias indígenas son vigilantes, ante el ladrido de los Perros, reaccionaron y escaparon salvando sus vida en medio de las ráfagas”, detalla la comunicación.

La policía llegó al lugar del ataque la mañana del viernes, ero hasta ahora no dan con los responsables de estos hechos.

“Ante los sistemáticos ataque de comunidades, familias y asesinatos de indígenas Mayangna, luego de la masacre de Kiwakumbaih el 23 de agosto del año 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió y otorgó medidas cautelares en beneficio de tres comunidades del territorio Sauni As (Musawas, Wilu y Suni was), para que el estado urgentemente tomara medidas de protección de las vidas de esta población vulnerable ante la operación y circulación de colonos criminales organizados”, destaca la nota, pero cuestionan que no hay medidas efectivas al respecto.

“A pesar de que el gobierno instaló una base policial en la comunidad de Musawas en octubre del año pasado 2023, como una medida de combate a la inseguridad territorial en dicho territorio, continúa registrando hechos de esta naturaleza. Cabe destacar que desde que la Policía Nacional se instaló en el territorio, hasta la fecha aún no hay personas indígenas asesinadas por los colonos, aunque continúan aumentado las ocupaciones ilegales y la invasión de las tierras”, se lee en el comunicado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en beneficio de tres comunidades del territorio Sauni As (Musawas, Wilu y Suni was), para que el Estado urgentemente tomara medidas de protección de la vida ante la operación y circulación de colonos criminales organizados.