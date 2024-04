Ineter proyecta que período lluvioso se establecerá a finales de mayo en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Abril 13, 2024 09:00 AM

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) proyecta que el período lluvioso se establecerá en la última semana de mayo en el país, informó la sancionada vicepresidente Rosario Murillo.

“Las condiciones son neutras, dice el compañero Marcio, del fenómeno de El Niño hasta julio, y las lluvias que definitivamente ya como establecimiento del periodo lluvioso se podrían dar, todo esto siempre son proyecciones, en la última semana de mayo, en las distintas regiones del país", expresó Murillo en su acostumbrada alocución.

Agrega que "En estas últimas semanas de abril, o lo que viene de la segunda mitad de abril, se espera ocurrencia de lluvias moderadas, pero no son todavía del período lluvioso”.

En este sentido, el próximo lunes Ineter dará a conocer el plan especial sobre el clima en relación con este año en Nicaragua.

"Estamos convocando para este lunes en el Sinapred, conocer el plan especial que, de acuerdo a las investigaciones que desarrolla, estará el Ineter exponiendo, sobre el clima para este año, el invierno para este año".

Respecto a la siembra, Ineter recomienda a los productores iniciar la siembra hasta que se establezca el invierno.

“Aunque se espera ocurrencia de lluvias moderadas, pero no son todavía del período lluvioso, por lo tanto, los suelos no alcanzarán la humedad adecuada, y no recomienda el Ineter iniciar la siembra; vamos a esperar entonces al lunes para conocer este plan completo que ha preparado el compañero Marcio, el Ineter, la dirección que él maneja para acompañar a los productores con las proyecciones que se van recogiendo desde todos los centros internacionales".

Pronóstico del tiempo hoy

Para este sábado, Ineter informa que se mantendrán las altas presiones atmosféricas oceánicas persistirán en el territorio nicaragüense, provocando un ambiente muy caluroso y los vientos moderados a fuertes en Nicaragua.

En la región del pacífico predominará la poca nubosidad por la mañana. Parcialmente nublado en varias partes y lloviznas ocasionales por la tarde. Vientos de dirección Noreste/Este con 10 a 25 km/h; rachas de 35 a 60 km/h, principalmente en las Zonas Central y Sur.

Temperaturas máximas: Zona Occidental: 37/39°C. Zona Central: 35/37°C Zona Sur: 34/36°C. Meseta de los Pueblos: 30/32°C.

En las regiones norte y central estará parcialmente nublado a nublado. Lluvias débiles ocasionales. Vientos de dirección Noreste/Este con 10 a 25 km/h; rachas de 35 a 50 km/h. Temperaturas máximas: 34/36°C. Jinotega: 28/30°C. Chontales: 35/37°C.

En la región del Caribe proyectan un clima parcialmente nublado a nublado. Lluvias débiles ocasionales. Vientos de dirección Noreste/Este con 10 a 25 km/h; las rachas de 35 a 50 km/h, principalmente en la franja costera. Temperaturas máximas: 30/32°C