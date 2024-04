Cierre de iglesias y prohibición de bandera de Israel en actividades evangélicas de Nicaragua

Equipo de Periodistas

Abril 14, 2024 10:40 AM

El régimen de Daniel Ortega prohibió a la iglesia evangélica en Nicaragua alzar la bandera de Israel en las campañas evangelísticas, así quedó evidenciado durante el "Festival de la Familia" organizado por la Asociación del reconocido evangelista estadounidense Billy Graham.

En un video enviado a 100% Noticias se observa a una creyente alzar la bandera de Israel durante la concentración e inmediatamente un servidor se dirigió a la creyente para informarle que no podían levantar la bandera que estaba prohibido.

Dicha campaña contó con la participación de más de 16,000 personas que escucharon el mensaje de Jesús en León a través de FESTIKIDS.

"Miles de niños disfrutaron de este tiempo, muchos hogares tuvieron un encuentro con el Señor. El evangelista David Ruiz estuvo a cargo de la palabra ¡DIOS ESTÁ HACIENDO ALGO PODEROSO EN NICARAGUA!", reza la publicación de Facebook de Festival de la familia.

El mismo sitio digital, Festival de la Familia, informó que durante otra campaña en León lograron reunir a más de 40 mil personas.

“¡Toda la gloria a Jesús! este fin de semana más de 47,000 personas se dieron cita en el festival de la familia en León, Nicaragua. miles aceptaron a Jesús en su corazón. el evangelista David Ruiz fue el encargado de compartir el mensaje, Nicaragua no será la misma. este es tiempo de avivamiento, gracias jesús por todo tu amor”, se lee en el post de facebook donde confirman que sí se llevó a cabo el evento.

Cierre de iglesias

Como parte de la represión sostenida del régimen sandinista contra la iglesia, un líder evangelico informó a 100% Noticias que participaban en jornadas de oración cuando fueron desalojados, pese a que contaban con la autorización de la policía y la alcaldía.

Según la fuente, la iglesia organizó una campaña de oración en el Parque de Ferias del municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega, la cual fue abruptamente desalojada por la misma policía, al parecer por una contra orden pues ya habían autorizado el evento.

“Eso fue hace tres semanas que se reunieron y llegó la policía y ordenó que en 20 minutos desalojaran un evento grande. Ese local ( el parque de ferias) lo prestó la misma alcaldesa de Chichigalpa”, denunció la fuente en condición de anonimato.

Otro episodio se vivió ayer sábado en el mismo municipio, donde la policía llegó a suspender otra campaña de oración.

“Era una campaña normal en la calle, en un barrio y llegó la policía a suspender. O sea todo eso es control. Vigilancia y control extremo a todos los niveles. Eso no es paz, no es tranquilidad ya no puede ni conversar uno.

Unas 15 iglesias han tenido que cerrar en Chinandega por cancelación de su personería jurídica, indicó un hermano evangélico.

Según el informante hay un gran descontento.

“Hay un secreto a voces y el comentario es que urge que Dios haga un milagro, un cambio. Hay demasiado sufrimiento, la familia desunida por la migración y hasta pastores cerrando iglesias”, comentó.

Además la fuente aseguró que a lo interno de las Iglesias Evangélicas es prohibido hablar u orar por los pastores del Ministerio Puerta de la Montaña, 13 de ellos acusados por el régimen de Daniel Ortega de lavado de dinero y crimen organizado.

“De Los pastores de Puerta de la Montaña presos, es prohibido hablar de tema de ellos u orar en público. Sacaron del aire las prédicas pregrabadas de ellos en las radios. La orden también fue para Managua”, confirmó el informante.