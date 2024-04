Sacerdote Marcos Somarriba dice que "Nadie puede callar a Dios”

Abril 14, 2024 02:40 PM

El Sacerdote Marcos Somarriba, dijo en su prédica dominical, que Dios acompaña a los “crucificados”, a todos aquellos que sufren persecución y muerte, por lo cual instó a los creyentes a no desanimarse y perder el sueño frente a poderes que destruyen a base de represión

“Los que tienen una vida marginada, llámese desahuciados, personas sin trabajo, mujeres maltratadas, miles de niños muriendo de hambre, gente expulsada de sus tierras, gente perseguida y desalojada de su dignidad, ciudadanos engañados por sus propios líderes y gobernantes, enfermos, desatendidos, en países donde los recursos más básicos han sido manipulados, robados y desviados, a los bolsillos de unos cuantos, que se han servido para sostener un estilo de vida manchada de sangre inocente, robando lo que pudiera servir para su beneficio y bienestar”, criticó Somarriba.

El religioso señaló también que no existe razón alguna porque las personas sean forzadas al exilio.

“No hay razón por la cual un pueblo ande errante en tierras extranjeras, en busca de lo que carece en la suya propia, por la culpa de los responsables de turno. Se nos presenta un resucitado que ama a los pobres y no es sordo a los lamentos de los que gritan y reclaman justicia, el Padre del cielo siempre escucha el clamor de la sangre derramada a manos de los hermanos o caínes modernos”, dijo Somarriba.

El sacerdote asegura que Dios al “resucitar” también hace justicia “podemos levantar nuestros propios ojos llenos de esperanza por todas las víctimas de los hombres y mujeres envenenadas por el mal, de los cuales estamos siendo testigos hoy, en la patria y en las patrias que nos han visto nacer…Dios, nos llena el pecho de esperanza, de la paz verdadera, no una paz ficticia… al diablo y a sus secuaces modernos se les ha acabado el tiempo”, advirtió el religioso.

Añade que "¡Qué triste que un hombre que es caducó se sienta con el poder de decidir quién vive y quién muere, Dios está sobre estos malvados, Dios parecerá que tarda, pero no olvida. Los verdugos, actúan amparados y justificados por el derecho y la ley manipulada, pero no existe ley que sobrepase la vida que esté por encima del ser humano”, comentó desde el púlpito de la Iglesia Santa Agatha en Miami.

“Hermano y hermana no te puedes desanimar y no puedes perder el sueño al pensar que los que hacen ruido con su prepotencia, basada en poderes sin plataforma, y destruyen a base de represión, han callado a Dios. Nadie puede callar a Dios, el silencio de Dios no es una ausencia de su justicia”, advirtió el sacerdote.

Añadió “Hay que defender a las víctimas, hay que luchar contra todo poder que mata y deshumaniza. Salve a tí, Patria nuestra. En tu corazón que ya no ruja la voz del cañón. Que no se derrame más sangre de hermanos y que brille hermosa la paz de Dios en tu cielo. La patria amada cantará un día su libertad y nos recordará con alegría que solamente le debemos siempre, amor y paz”, exclamó el sacerdote al finalizar su mensaje.