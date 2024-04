Rosario Murillo anuncia "Reinas Nicaragua 2024", tras perseguir a Miss Nicaragua

Equipo de Periodistas

Tras perseguir a la directora de la franquicia Miss Universo en Nicaragua, Karen Celebertti, a quien acusó por los supuestos delitos de conspiración y traición a la patria. La sancionada vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo anunció la búsqueda de las “Reinas Nicaragua 2024” o embajadoras del Amor.

En su acostumbrada alocución, Murillo informó que el gobierno de Nicaragua estará lanzando el viernes 26 de abril una nueva actividad de reconocimiento del talento, la creatividad y la belleza nicaragüense.

"Un evento que va desde ahora, hasta septiembre Mes de la Patria, ¿Qué vamos a hacer? Son las Reinas Nicaragua, embajadoras del amor a Nicaragua, partiendo de lo que ha sido los distintos eventos y certámenes que se han realizado alrededor del verano y otros momentos, otras temporadas de festejo en nuestra Nicaragua", informó Murillo.

Murillo instó a las jóvenes a participar del evento en el que seleccionarán a la “Reina Nicaragua y sus princesas”.

“Un llamado a las muchachas que quieran ser parte de estos eventos y sobre todo de la conformación de un equipo de embajadoras de la cultura, de la gastronomía, de los paisajes, de los patrimonios naturales, de los patrimonios artísticos de nuestra Nicaragua, nuestras bellezas en general”, continuó.

De acuerdo a la información, los eventos se realizarán a lo largo de los próximos meses, hasta la selección de la Reina Nicaragua en septiembre.

La nueva actividad contará con la participación del Ministerio de la Juventud, el Instituto de Turismo, INIFOM y Nicaragua Diseña.

Intentan fabricar a su propia Sheynnis

Al respecto, algunos opositores consideran que el nuevo evento demuestra que Daniel Ortega y Rosario Murillo intentan buscar a su propia “Sheynnis Palacios”.

“Van a intentar crear su propia Sheynnis Palacios, por muy feo, que esto suene decirlo, pero ha sido un fenómeno totalmente orgánico y por más que lo intenten no lo van a lograr”, dijo la activista política Alexa Zamora a 100%Noticias.

Según la opositora, el régimen Ortega Murillo intentan tener influencia y control sobre los diferentes ámbitos de la vida de los nicaragüenses.

“Al no poder influenciar o manipular un concurso tan prestigioso como ha sido Miss Nicaragua y Miss Universo y al haberse convertido Sheynnis Palacios como Miss Universo en un fenómeno mediático que impacta la opinión pública dentro y fuera de Nicaragua, ellos están intentando generar un espacio para influir en este tema, evidentemente no tienen la capacidad de hacer por otro lado, ve esa falta de capacidad de impacto o la insignificancia del proceso del concurso, en sí que están intentando crear porque no tiene ningún tipo de reconocimiento a nivel internacional”, expresó.

Por otro lado, el analista político Eliseo Núñez dijo que el nuevo concurso entra en el concepto de “Pan y Circo” frente a una población postrada por la falta de libertades y control social que se ejerce.

“Esto simplemente da diversión y está atado a la estrategia de aumento en el consumo por las remesas de tratar de tener distractores, entonces no me extraña este tipo de cosas de parte del régimen”.

A finales de 2023, la Policía de Nicaragua acusó a la directora de Miss Nicaragua y a su familia de que supuestamente tenían planificado tomar “nuevamente las calles” en diciembre, como hizo parte de la población en abril de 2018 cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales.

La Policía señaló a Celebertti, a su esposo, Martín Argüello, y a un hijo de ambos de presuntamente haber cometido los delitos de conspiración para alterar la paz e incitar al odio, la violencia, terrorismo, crimen organizado, provocación, apología e inducción a la comisión de delitos a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

También los acusó de propagación de noticias falsas, así como traición a la patria y lavado de activos desde 2018.

El Lanzamiento Oficial se realizará el viernes 26 de Abril en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Las inscripciones serán del 26 de Abril al 10 de Mayo y la Gala final se realizará el primero de Septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua.