Lamentan que más líderes evangélicos, alineados a Ortega, digan que hay "libertad religiosa" en Nicaragua

Cuatro organizaciones evangélicas en Nicaragua, alineadas a dictadura, salen con mensaje que hay "libertad religiosa" y de "culto" en Nicaragua. Pastores de base responden que esa posición no la comparte el pueblo cristiano que ve a una dictadura cuya inspiración es "satanás"

Equipo de Periodistas

Abril 17, 2024 07:00 PM

A pesar de las denuncias internacionales, diversas organizaciones evangélicas en Nicaragua, incluyendo la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios, la Asociación Iglesia de Dios, el Ministerio Evangelístico Ríos de Agua Viva, la Convención Bautista de Nicaragua y el Ministerio Restauración, han emitido comunicados oficiales afirmando que "existe libertad de culto" en el país.

En su comunicado del 17 de abril de 2024, la Asociación Iglesia de Dios en Nicaragua asegura haber contado con el "apoyo" de la policía nacional y del gobierno para realizar sus actividades.

Sin embargo, un líder religioso que habló con 100%Noticias bajo anonimato expresó su profunda decepción ante estos comunicados, calificándolos de "lamentables" y "asquerosos" por su parcialidad y falta de apego a la realidad.

“(…) No responden al verdadero sentir de la iglesia cristiana-evangélica en Nicaragua porque tienen claro que este gobierno no es un gobierno de Dios, es un gobierno que está inspirado por el mismo satanás y no necesitamos ser profetas ni tener un gran discernimiento para saber que esta señora (Rosario Murillo) ha pactado la nación con satanás y que utiliza la brujería”, dice.

“Cuando hablamos con los pastores ellos expresan a lo interno que ellos oran, pero no están de acuerdo con las políticas ni con las medidas que dicta el gobierno porque violan los derechos humanos, inclusive violan los principios de la palabra de Dios”, lamenta. “Hay mucho miedo en ellos porque saben que si dicen algo ellos también corren peligro”, añade con tristeza.

El líder religioso no descarta que estos comunicados hayan sido orquestados por el régimen para apaciguar las denuncias internacionales sobre la represión a la libertad religiosa en Nicaragua, tal como se refleja en el informe "Ataques a la libertad religiosa en Nicaragua", presentado días atrás en Ginebra, Suiza.

Este informe documenta numerosos casos de cierre de asociaciones evangélicas, acoso a líderes religiosos y confiscación de bienes, lo que contradice las afirmaciones de las organizaciones evangélicas.

Asimismo, el informe detalla que el país vive en un contexto de tensión política y “desde 2018, el Gobierno ha detenido a 55 religiosos, excarcelando y desterrando a 44 de ellos, mientras 11 misioneros evangélicos aún permanecen bajo detención arbitraria".