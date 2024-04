Padre Somarriba denuncia a "Pastores mercenarios", pide por "ovejas asesinadas" en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Abril 21, 2024 04:34 PM

El sacerdote Marcos Somarriba ofició en Miami, Estados Unidos, una Misa en memoria de las víctimas mortales de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. El oficio religioso tuvo lugar en la Iglesia Católica Santa Ágatha.

Somarriba desde el púlpito, emitió un mensaje contundente en contra de líderes que en vez de servir, atentan contra sus pueblos, tal como lo hacen las dictaduras que oprimen a sus ciudadanos.

"Se presentan como líderes pero en realidad en vez de servir buscan sus propios intereses a cualquier precio, huelen a sangre y no les importa que se derrame sangre inocente. Algunas de ellos tienen hasta un modo inteligente de hablar, creen que consiguen engañar a la gente, con su astucia consiguen miembros para su charco, el cual no será garantía asegurada", criticó el religioso.

Somarriba dijo a la feligresía que se debe diferenciar entre buenos pastores y los mercenarios que solo destruyen vidas, sociedades y países.

"El pastor bueno tiene un relación recíproca y no unilateral con sus ovejas, no dictatorial, hay comunicación, diálogo que edifica y entra por la puerta. A diferencia de mercenarios y salariados que saltan por la cerca y actúan en la oscuridad , el buen Pastor su mayor preocupación es que sus ovejas tengan vida en abundancia, en cambio el asalariado, mata a los jóvenes, a los niños los queman junto con su familia, solamente porque no son de su de su redil putrefacto y maléfico", criticó el religioso.

El reverendo Marcos Somarriba añadió en su mensaje, que "el buen pastor cuida de sus ovejas, no las abandona. A Jesús le preocupan las ovejas que sufren acoso, las ovejas asesinadas a sangre fría por las bestias que las devoran. Mientras a los asalariados mercenarios no le importa si la oveja se alimenta o no. Los asalariados mercenarios de su pueblo, son cobardes, cuando ve algún peligro huye para salvar su vida o busca que lo protejan con todo lo posible para que no se les toque", señaló el sacerdote.

La homilía del padre Somarriba ocurre en el contexto del sexto aniversario de la rebelión de abril de 2018 y que fue reprimida con fuerza letal por el régimen en Nicaragua. Esta semana se han visto intentos del régimen para lavarse la cara de que existe libertad religiosa y cinco líderes pastores evangélicos firmaron comunicados para expresar su apoyo a la dictadura en la narrativa de que "existe plena libertad de culto", pese a la persecución, cárcel a sacerdotes e incluso de los mismos evangélicos. Actualmente hay 13 misioneros de Puerta de la Montaña Presos en Nicaragua.

"Los pastores o líderes hambrientos de poder, del dinero, son los que viven con la sed de sangre inocente, son líderes que no sirven, lo que les importa es mantener a cualquier precio su posición ya que nunca han trabajado y nunca han sudado una gota de sudor de su frente y así ganarse el pan de cada día honradamente", reprochó Somarriba.

Los mercenarios y asalariados, son según Somarriba, violentos y no respetan los derechos.

"Existen líderes autoproclamados y encaramados a punta de las mañas, trampas y violencia en los puestos de donde se imponen y deciden quién vive o quién muere, desde donde deciden quién y qué tipo de oveja tiene que ser la suya y cómo comportarse bajo la doctrina que no respeta la vida, ni los derechos de los inocentes, son borregos que siguen a cualquiera sin pensar, sin sentido de dirección y que se dejan manipular para acechar, acosar, dispersar...", dijo el sacerdote.

Añadió en su mensaje, que los mercenarios del poder no tienen espiritualidad.

"Han echado por la borda todo rasgo espiritual en ellos, han echado fuera de sus vidas todo sentido de humanidad llenándose de todo aquello que es anti espíritu, anti Dios, anti pastor. Han dejado atrás, a un lado, los valores morales y afectivos por ventajas económicas, sociales y políticas", dijo desde el púlpito.

Somarriba también dejó un mensaje de unidad: "El buen pastor es un ejemplo de unidad, es importante que la Iglesia y pastores que siguen a Jesús nos demos cuenta de que el rebaño se mantenga unido, de otra forma dividido no sobrevivirá, porque en río revuelto ganancia de malvados".

El religioso se refirió a las personas que aunque trabajan al servicio de los otros, no actúan humanamente.



"Se ocupan de los hospitales, de las comunidades o países, en los asilos de ancianos, en los colegios, en los servicios públicos, en las parroquias. Algunos lo hacen por amor, otros apenas por un salario, para poder sobrevivir, a esta persona los otros no les interesan de verdad, tienen conducta de funcionarios, de asalariados, de mercenarios, en el momento del peligro son los primeros que salen corriendo porque las ovejas no son de ellos, los niños no son de ellos, los vecinos no son de ellos, los fieles no son de ellos, su única posesión es la avaricia, la maldad", cuestionó en su homilía.

Recordó homilía del Papa León 13, sobre la persecución a la iglesia católica "seguirá siendo perseguida y se van a dispersar del rebaño dice, si no los matan, los expulsan, como tantos obispos y sacerdotes han sido desterrados del rebaño bajo su cuidado", dijo Somarriba, haciendo alusión a decenas de religiosos perseguidos, encarcelados y desterrados de Nicaragua.

Somarriba dedicó palabras para las víctimas de la represión de abril en el año 2018: "Señor hace seis años, han habido más ovejas tuyas descuartizadas, Señor, líbranos de los mercenarios asalariados, que existen y descuartizan a nuestros pueblos hoy. Amén".