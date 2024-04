Asedio y vigilancia a monseñor Sócrates René Sándigo obispo de León

Equipo de Periodistas

La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina denunció que la Policía Nacional mantiene asediado y vigilado al obispo de la Diócesis de León, monseñor Sócrates René Sándigo.

"La policía sandinista vigila 24 horas al obispo de León Sócrates René Sandigo. Le siguen todos los pasos y movimientos. No para cuidarlo porque recordemos que los únicos que reprimen y asesinan son los sandinistas. Le asedian”, escribió Molina en la red social X.

Molina descarta que la vigilancia sea para cuidarlo, por el contrario asegura que es intimidación.

“Se que la policía lo mantiene vigilado en todas las actividades que realiza. También para saber quien se le acerca o no. No creo que esa vigilancia sea para cuidarlo sino para intimidarlo. Ni una sola vuelta puede dar el obispo sin la vigilancia de ellos (policías)”, dijo Molina a 100%Noticias.

Molina explicó que hace poco René Sandigo ordenó a unos diáconos y llegó Fidel Dominguez a la misa.

El obispo de León despierta polémicas por sus declaraciones y apariciones con funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos años, y por las que muchos les atribuyen cercanía y hasta simpatía con la dictadura.

Al respecto, Molina dice que “eso no me consta porque si lo asedian es porque no lo es”.

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha detenido a 55 religiosos y excarcelado y desterrado a 44 de ellos, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, denunciaron tres organizaciones humanitarias.

"Desde 2018, el Gobierno ha detenido a 55 religiosos, excarcelando y desterrando a 44 de ellos, mientras 11 misioneros evangélicos aún permanecen bajo detención arbitraria", según el informe "Ataques a la libertad religiosa en Nicaragua" presentado este miércoles en el marco del 55.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, y compartido con los medios en Costa Rica.

De los 55 religiosos nicaragüenses que han sido detenidos, al menos 22 de ellos han sido despojados de su nacionalidad, de acuerdo con el informe elaborado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y Alcance de ayuda en las Américas.

Entre los religiosos desnacionalizados se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.