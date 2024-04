Sacerdote Marcos Somarriba: “A todo faraón le llegará su día”

Equipo de Periodistas

Abril 28, 2024 02:22 PM

El sacerdote Marcos Somarriba basó su homilía dominical en la parábola de la vid, del libro de Juan, que compara a Dios con la savia que permite dar frutos. En su mensaje, Somarriba le recuerda a quienes actúan lejos de Dios, que no dan frutos buenos y por el contrario, destruyen vidas, pueblos.

“Sabemos que hay mucha gente que se trasplanta hacia otro tipo de troncos en la vida, figurativamente…Dios exige una relación íntima, no una relación superficial, de la boca para afuera, donde aquellos se llenan la boca de Dios pero hacen daño, destruyen”, criticó a quienes hacen mal a las otras personas.

Según el religioso, lo que el ser humano puede hacer alejado de Dios es “caos y miseria”.

“Vean el ejemplo de nuestros países de donde venimos sin Dios, sin Dios es caos y miseria, es un infierno la definición de infierno es vivir sin Dios, la definición de cielo, es muy sencillamente, es vivir con Dios la diferencia, es muy sencilla y clara de entender. Dios quiere un mundo más humano y feliz para todos, su deseo es vernos vivir en paz, sin persecuciones, sin muerte, sin exilio, sin dolor, sin opresión ni tortura”, dijo Somarriba.

Desde el púlpito en la Iglesia Católica Santa Ágatha, en Miami, el religioso dijo que la forma más idónea de existir es permanecer junto a la “vid”, es decir junto a Dios.

“El único modo para poder resistir en el camino de la vida, para poder dar el buen fruto que es el amor es actitud positiva de vida, somos un pueblo que lleva por dentro la capacidad para atravesar las montañas del odio, de los sarmientos desprendidos de la vid, somos un pueblo que debe permanecer unido al que ha bajado a los infiernos y que ha subido al cielo, pero que no se ha desentendido de su pueblo que somos sus sarmientos”, dijo Somarriba.

El sacerdote comparó a los que promueven la violencia con las ramas secas, que no producirán frutos.

“Los sarmientos de rama seca sólo dan frutos malos, frutos que no alimentan la vida, ni la paz, no promueven la justicia, son sarmientos trasplantados a las viñas creadas e inventadas por los hombres mismos y no por Dios, por ejemplo la viña de la violencia, no es un sarmiento unido a la vid, porque Jesús no mata, no persigue, no envenena con la savia de la mentira”, dijo en su prédica Somarriba.

Esos sarmientos o ramas que se secan con el pasar del tiempo, dijo el sacerdote, no están sostenidos de la vid y por eso no sobrevivirán.

“Se injertan en los troncos del poder , el dinero y las armas, adquiridos por medio de fraudes, mañas, mentiras, se creen sentir una sabia que les mantiene fuera del fuego, donde serán echados”, sostiene el religioso.

“Hoy experimentamos en nuestros pueblos que algunos han secuestrado el Yo Soy y se lo han aplicado a sí mismo, a base de opresión, de la fuerza, doblegando a otros se han encumbrado con la nueva vid, tronco o árbol, donde prometen y juran a todos sus secuaces, sarmientos secos y les dan excusas para arremeter, destruir, robar y expulsar. Son ramas, secas a la vereda del camino, que serán recogidas y las arrojarán al fuego y arderán un día”, advirtió el sacerdote.

Somarriba recordó a los fieles la promesa de libertad que nos da Dios.

“A todo faraón le llegará su día. A todo aquel o aquella que atente contra tu vida se secará, terminarán siendo devoradas por el fuego que no se apaga, estos y estas que atentan contra la vida del pueblo de Dios, no ven más allá de sus envidias y ambiciones, a cualquier precio quieren comprar vida aún cuando se van secando y ya decrépitos están, tratan por todos medios de conseguir a base de manipulaciones, de las deidades o brujería”.

“Todos los sarmientos inútiles, estériles, se tendrán que cortar y serán destinados al fuego. La palabra sabias de Jesús es hoy permanezcan en mí”, concluyó Marcos Somarriba.