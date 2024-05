Equipo de Periodistas

Mayo 08, 2024 05:32 PM

Tras los ocho femicidios en lo que va del mes de mayo en Nicaragua, una de las jornadas más violentas en contra de las mujeres, Rosario Murillo, anunció la apertura de otra comisaría, la 318, que “resguardará” la seguridad de las mujeres.

Murillo, no pudo evadir más el tema de los femicidios en el país y dijo que trabajarán un “plan especial” para combatir la violencia.

“Desde el Instituto de la Mujer, desde las Comisarías de la Mujer, trabajando para ver cómo incidimos más en la vida cotidiana, son actitudes, hábitos costumbres terribles que nos denigran a todos y que no degradan a todos, vamos a trabajar para ver qué más se puede hacer”, dijo Murillo.

A modo de justificación, Rosario Murillo culpó a la cultura violenta de la mortandad de mujeres en Nicaragua.

“Recordemos que una cultura de siglos no se puede cambiar en pocos años o meses, pero tenemos la obligación de avanzar y de procurar los cambios indispensables”, dijo Murillo.

17 años de retroceso en justicia para mujeres

María Teresa Blandón, activista exiliada y directora del programa feminista La Corriente, dijo la dictadura sandinista tiene 17 años instaurada en el poder, período en el que Nicaragua retrocedió en temas de justicia para las mujeres.

“Yo quisiera recordarle a la señora Murillo que tienen 17 años de estar en el gobierno, con el control de todas las instituciones y de todos los recursos del Estado. Quiero recordarles que la Ley 779 fue una iniciativa de las propias organizaciones de mujeres, y lo que hizo el gobierno fue reformar la ley, no para fortalecerla y mejorarla, sino para debilitarla”, dijo Blandón.

La lideresa feminista añadió “Cuando regresaron al poder, nosotras le entregamos al gobierno una Dirección de Comisarías de la mujer, psicólogas y abogadas dedicaron mucho trabajo para capacitar a jueces y policías y ella (el régimen) lo que hizo fue que en el 2015, desmanteló la Dirección de Comisaría de la Mujer”, recordó la activista.

“Peor aún, le voy a recordar a Rosario Murillo que cuando les advertimos que estaban usando mal la mediación con delitos contra mujeres, (…), las propias magistradas de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la señora Juana Méndez, dijo que se limpiaban los zapatos con los discursos de la feministas”, recordó María Teresa Blandón, evidenciando que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus operadores políticos en los diferentes poderes del Estado, no han trabajado por las mujeres y sus derechos.

Según Blandón, todos los esfuerzos realizados por las organizaciones de sociedad civil, durante las décadas de los 80 y 90, no fueron aprovechados y las consecuencias se están viendo ahora.

“Lo que hemos tenido en estos 17 años es un enorme retroceso de lo poco que habíamos avanzado. Este gobierno lo echó para atrás”, enfatizó Blandón.

"No son comisarías"

María Teresa Blandón se refirió a las escalofriantes cifras de la violencia contra las mujeres en este año.

“El mapa de los femicidios nos está diciendo que el Estado no está haciendo nada para prevenirlos. Hablan de más de 300 Comisaría, no son Comisaría de la Mujer, lo único que han hecho es poner al mismo oficial de policía, que recepciona absolutamente todas las denuncias, oficiales que ni han sido capacitados en las leyes y convenciones internacionales sobre el tema de la violencia, que no saben ni siquiera cómo atender a las víctimas”, criticó la feminista.

Agregó que están nombrando “comisarías” a unos kioscos supuestamente tecnológicos que han puesto en algunos municipios.

“Municipios donde la mayor parte del tiempo no hay conexión a internet y donde las mujeres ni siquiera saben cómo operar esos kioscos, donde no hay nadie que te responda, ahí donde tienen una brecha digital inmensa, donde reina el analfabetismo, a eso le llaman comisarías”, descalificó la activista desde el exilio, donde permanece por la persecución desatada por el régimen en contra de las feministas nicaragüenses.

Blandón, recordó que en los primeros 5 meses del año 2024, 32 mujeres fueron asesinadas.

“El año pasado terminamos con 72 mujeres muertas, la mayoría de los cuales fueron asesinadas dentro de Nicaragua o sea, la tendencia en estos últimos años ha sido hacia el incremento de los femicidios”, alertó.