Procuraduría denuncia "fraude" de empresa INAGBSA supuestamente vinculada a Laureano Ortega Murillo

Equipo de Periodistas

Mayo 14, 2024 12:15 PM

La Procuraduría General de la República (PGR) deslinda cualquier relación de la empresa "Inversiones Agrícolas, Ganaderas y Bursátiles S.A. (INAGBSA)" con Laureano Ortega Murillo Murillo. La PGR informó en un comunicado que INAGBSA se encuentra bajo investigación por presunta actividad delictiva relacionada con fraudes.

Según investigaciones del diario nicaragüense La Prensa, INAGBSA, una empresa de dudosa reputación, está intentando adquirir 40 mil manzanas de tierra en Bluefields, zona destinada a la construcción de un puerto de aguas profundas.

Los habitantes de la zona denunciaron que la empresa ofrece precios por debajo del valor real de la tierra. Inicialmente se ofreció $900 por manzana, pero ante la negativa de la población, el precio se redujo a $500.

Ante la negativa de algunos propietarios a vender sus tierras, los representantes de INAGBSA supuestamente mencionaron que Laureano Ortega Murillo era uno de los dueños de la empresa.

Comunicado oficial de la PGR

Si bien el comunicado de la PGR no menciona directamente a Laureano Ortega, sí aclara “que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) no tiene ningún vínculo con INAGBSA y no ha autorizado a esta empresa a realizar ninguna adquisición de tierras o negociaciones en nombre del Estado de Nicaragua”.

Además, la PGR señala que "Inversiones Agrícolas, Ganaderas y Bursátiles S.A." es una entidad jurídica constituida recientemente, la cual no ha cumplido con los requisitos legales esenciales para su funcionamiento, incluida la inscripción en el Registro del Beneficiario Final.

“Sobre la sociedad “Inversiones Agrícolas, Ganaderas Y Bursátiles S.A.”, se informa se trata de una entidad jurídica que fue constituida recientemente, misma que no ha completado los requisitos esenciales para su funcionamiento, como lo es la inscripción en el Registro del Beneficiario Final”, añade el documento.

En este sentido, la PGR indica que estas acciones por parte de la empresa están siendo investigadas por la Policía Nacional como posibles delitos e insta a cualquier persona afectada por las actividades fraudulentas de esta compañía a presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.

“Lo anterior, ya está siendo investigado por la Policía Nacional, al ser éstos, actos delictivos que deben ser denunciados ante las autoridades competentes”, finaliza el documento.