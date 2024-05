Germán García, joven cronista nicaragüense, contratado para la redacción de ESPN central

Equipo de Periodistas

Mayo 20, 2024 01:56 PM

El reconocido cronista deportivo nicaragüense, Germán García, anunció con gran entusiasmo su incorporación a la redacción central de ESPN, una de las empresas deportivas más prestigiosas del mundo.

En un emotivo artículo titulado "Mi último día en La Prensa", García compartió su profunda alegría por este nuevo desafío profesional: "Nunca imaginé siquiera tener la posibilidad de algún día trabajar para ESPN. Ese sueño se veía imposible, sin embargo, Dios y sus designios jamás los entenderemos".

El periodista confirmó la noticia de su incorporación a ESPN a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su emoción y agradecimiento por esta nueva oportunidad. "Quiero compartirles una noticia muy importante para mí, dejo de trabajar en La Prensa cierro un ciclo en Nicaragua, también en Doble Play y empiezo una nueva etapa en ESPN, si escucharon bien voy a trabajar en ESPN”, manifestó García con entusiasmo.

Exilio y reinvención

El joven periodista también se sinceró al reconocer que es parte de los cientos de miles de nicaragüenses que se han visto obligados a exiliarse por temor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"A mí me tocó desde agosto de 2021, toca reinventarse y el futuro se ve muy gris, se ve oscuro, se ve lleno de incertidumbre y eso me pasó a mí. Viví un proceso muy difícil como todos los nicaragüenses”, reconoció.

Momentos difíciles y perseverancia

Confesó que durante su exilio forzado pasó por momentos en los que la situación lo llevaba a cuestionarse por qué le estaba pasando a él que solo quería escribir y comentar sobre deportes. En algunos momentos le resultó difícil hasta levantarse de la cama, pero sabía que sus esfuerzos darían frutos en el futuro.

“Pero yo nunca desistí de lo que me gusta, me mantuve escribiendo, hablando de deporte, me mantuve comentando porque siempre veía a mediano y largo plazo que uno se puede visualizar, donde se quiere ver. Hay momentos en los cuales uno no se quería ni levantar de la cama, pero a pesar de todo yo me mantuve haciendo lo que me gustaba”.

Agradecimiento

Germán García agradeció a los cronistas deportivos Edgard Tijerino de Doble Play y a Edgar Rodríguez de La Prensa, pues ambos le dieron la primera oportunidad de incursionar en el mundo del deporte en estos espacios cuando solo era un estudiante de entre 16 y 19, con muchas ganas de triunfar.

También agradeció a sus padres que ambos lo impulsaron a continuar con sus estudios pese a que como miles de nicaragüenses se ganan la vida de forma sencilla en el mercado y se siente orgullo de ser un muchacho de mercado que se quiso superar y sigue en crecimiento.

Tras diez años en La Prensa, se despide del diario para crecer y forjarse un nuevo desafío profesional del cual cree será emocionante con una nueva familia.

Palabras de aliento

Edgard Tijerino, un reconocido periodista deportivo, dedicó sentidas palabras a García en este nuevo desafío. Tijerino no solo expresó su orgullo por el logro de García, sino que también destacó su talento y potencial.

"Germán García fue para mí, un pronóstico fácil. El talento viene con uno, pero se cultiva, hay que regarlo cada día como las plantas, y eso se hace con dedicación, humildad con uno mismo, afán sin límites de superación, estudio constante, percatarse de sus errores para aplicar correcciones inmediatas, y sobre todo, distanciándose de cualquier tipo de desviaciones que distorsionan y carcomen", escribió Tijerino.