Reinas Nicaragua: Las aspirantes "que no queden" serán tomadas en cuenta por las alcaldías

Régimen anima a las aspirantes de la corona de Miss Sandinista y les dicen que aunque no ganen las llamarán sus alcaldías para participar en actividades internas

Equipo de Periodistas

Mayo 23, 2024 11:33 AM

Las participantes de ‘Reinas Nicaragua’ o Miss Sandinista que no ganen recibirán apoyo de las alcaldías y tendrán oportunidades en plataformas nacionales e internas, según anunciaron sus organizadores a modo de aliento a todas las aspirantes que se presentaron al casting cumpliendo el estricto código de vestimenta exigido.

“Y las que no logren quedar no se desanimen hay diferentes plataformas ahora a nivel nacional donde pueden ser integradas igual en cada una de las alcaldías, en el caso de Masaya las van a estar llamando para integrarlas no solo a actividades que se hacen a nivel nacional sino internamente en el departamento de Masaya”, le dice en un video uno de los funcionarios a las candidatas que se presentaron al casting en Masaya.

El pasado 17 de mayo dio inicio el casting presencial de las ‘Embajadoras del Amor’ en Nueva Segovia y desde entonces se ha expandido a 9 departamentos más: Jinotega, Estelí, Matagalpa, Chinandega, Masaya, León, Granada, Rivas y Carazo.

Fabiola Nicaragua, representante del municipio de Catarina, expresó a través de la plataforma oficial su anhelo de convertirse en reina de Nicaragua. “Yo quisiera ser reina de Nicaragua para representar a la mujer inteligente, luchadora, emprendedora, estudiosa, me gustaría ser ejemplo a seguir para las demás jóvenes de Nicaragua”.

“Amo con locura mi país, amo su cultura, su gente y quiero ser yo esa embajadora del amor porque me siento con el carisma para trasmitirle la alegría a cada nicaragüense, esa alegría de vivir en paz”, expresó Cesia Vargas, representante de Estelí, donde según los organizadores serán seleccionada doce aspirantes del departamento para luego participar a nivel regional.

Concurso y controversia internacional

La celebración del concurso nacional Reinas Nicaragua se produce en un contexto de tensa relación con la organización Miss Universo. Esta situación ha derivado en el exilio indefinido de Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, tal como lo confirmó la directora y propietaria de la organización internacional, Anne Jakrajutatip.

Tras el desmantelamiento y persecución de la organización Miss Nicaragua a manos del régimen, este orquestó su propio concurso de belleza con el objetivo de eclipsar a la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios.

Luego de su coronación en El Salvador el 18 de noviembre de 2023, la reina se vio imposibilitada de regresar a su país natal debido a la persecución instigada por el régimen.

La celebración espontánea del pueblo nicaragüense tras el triunfo de Palacios enfureció a Rosario Murillo, quien la calificó como un "golpismo destructivo".

Jakrajutatip no solo confirmó la situación de Palacios, sino que también la reconoció como un "ejemplo inspirador" de superación ante las "adversidades y el maltrato" sufridos. La directora de Miss Universo calificó las acciones contra Sheynnis Palacios como "irrespetuosas, crueles y autoritarias".