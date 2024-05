Padre Somarriba: “Ninguna persona, gobierno o dictador tiene derecho a violentar los DDHH"

Equipo de Periodistas

Mayo 26, 2024 03:11 PM

El sacerdote Marcos Somarriba dedicó su homilía dominical a los valores de paz y justicia social que promueve la Divina Trinidad, y en su forma más práctica es el respeto de los Derechos Humanos.

“Todo mundo nace de la mano de Dios, del alfarero, lo cual confiere una dignidad inalienable que debe ser respetada y protegida. La justicia social se traduce en la promoción de los derechos humanos…todo ser humano tiene derechos inalienables, que ninguna persona, ningún gobierno, ningún dictador tiene derecho a violentar”, dijo Somarriba en su prédica.

“La Santísima Trinidad no es solo un dogma, sino una fuente de inspiración y un modelo para la acción social. La comunión y el amor trinitario proporcionan una base sólida para promover una justicia social integral, que respete la dignidad humana humana, que fomenta la solidaridad y busca el bien común en todos los aspectos de la vida ”, dijo el sacerdote.

Según el sacerdote hay comportamientos humanos que contravienen el principio de unidad y bien común, como el individualismo y el egoísmo.

“Predomina en muchas sociedades modernas donde el interés personal y la satisfacción individual a menudo se anteponen al bien común y a las relaciones comunitarias, vivimos las consecuencias en los frutos podridos de individuos de egos hinchados, que no permiten que la sangre y el oxígeno le llegue al pensamiento causando caos desorden, dolor división y división alienación”, dijo Somarriba.

Según el religioso las naciones están experimentando “ríos revueltos, ganancia de pescadores”, desorden provocado a propósito para crear pánico y caos.

“Gente sin escrúpulos utilizan como armas la desigualdad y la discriminación, son gente que provocan conflicto y violencia, esa es la base sobre la cual fundamentan hasta su propia existencia”, advirtió el padre Somarriba desde el púlpito de la Iglesia Católica Santa Ágatha en Miami.

Añadió que: “La historia humana sin embargo, está plagada de conflictos, guerras y violencia como lo estamos experimentando hasta hoy en día. Estos actos de agresión y odio son diametralmente opuestos al amor que caracteriza las relaciones dentro de la Trinidad. Muchos sabemos de luchas y de honor y conocemos en carne propia que la injusticia social y económica, son contrarios a la solidaridad y al bien común”, dijo el religioso.

“No se trata de política, no se trata de ser izquierdista o derechista, se trata de la dignidad del ser humano, no la avaricia y el robo, la explotación laboral y la pobreza”, comentó.

El padre Marcos parafraseó a un presidente centroamericano quien advertía que los pueblos buscan el exilio para buscar lo que no tienen en sus países.

“Las naciones buscan cómo salir de su patria porque en su patria roban lo que deben de tener para el sustento de su vida. Porque se los niegan, y por mucho que se llenen la boca con lenguaje espiritual y se persignan y se santiguan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por sus frutos un día se les conoce”, criticó así a líderes que en los espacios públicos hablar de Dios pero son causa de injusticias.

En su prédica Marcos Somarriba se refirió a la destrucción del medio ambiente, y recordó que eso es contrario a la creación y el cuidado compartido

“La Santísima Trinidad es modelo de creación y cuidado amoroso, contrasta con la explotación y destrucción del medio ambiente por avaricia y el hambre por el dinero, cerebros maquiavélicos que no les importa las consecuencias de los despales y violación de la naturaleza, la crisis ecológica refleja una falta de responsabilidad y cuidado compartido por la creación”, advirtió el sacerdote.

Añadió que otro problema que atañe a todos es la migración ilegal “países se prestan para ser puentes por negocio, traer a gente de un lado a través de ellos para llegar a su destino, (los migrantes) van buscando el bienestar que se le ha negado en su propia patria, hay una desigualdad económica , creciente brecha entre ricos y pobres…la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos es una muestra de egoísmo y falta de preocupación por el bien común”, dijo el religioso.

Concluyó diciendo que la Iglesia Católica ha desarrollado su enseñanza social.

“Mucha gente dice que la Iglesia es comunista, socialista. No. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, caminando por la vida haciendo el bien, no robando, no siendo egoísta”, dijo el sacerdote.