DESALOJAN SEIS TRAMOS EN EL MERCADO ORIENTAL

Seis tramos fueron desalojados violentamente por unos 70 antisociales, en horas de la madrugada de ayer en el Mercado Oriental, relataron comerciantes afectados, quienes tenían una barricada en el sector de Ciudad Jardín, exactamente de La Caimana 3 cuadras al lago, y no permitían la libre circulación vehicular, en demanda de una investigación. Yuvelka González, una de las perjudicadas, dijo que el comerciante salvadoreño Santos Manzanares fue quien supuestamente contrató a quienes desmantelaron los tramos, versión que no fue rebatida, porque aunque se buscó al mencionado en su tienda, ni siquiera informaron si estaba o no. 'Ya nos había amenazado con llevarnos pandilleros de Las Torres para desmantelar nuestros tramos. Cuando llegaron, derribaron todas las estructuras y se llevaron el hierro para venderlo; la Policía ni se acercó, aunque fueron notificados del vandalismo', afirmó González. Añadió que todos los sujetos llegaron armados de pistolas, amenazando al que se interpusiera, y con las caras cubiertas con pasamontañas. El comerciante Adolfo Martínez Chévez reconoció que aunque estaban ubicados sobre la acera del 'salvadoreño', Commema les cobraba una cuota de C$300 por el espacio. 'No es justo que nos hagan esto y Commema no haga nada', se quejó. Por su parte Felipe Mendoza Orozco, otro afectado, comentó que todos los comerciantes tienen 10 años de estar ubicados en el sector y que nunca se quejaron de ellos. 'Queremos que nos paguen los daños', demandó. En tanto, Augusto Rivera, gerente de Commema en el Mercado Oriental, dijo que desconoce lo ocurrido, aunque comentó que los desalojados estaban negociando la venta de sus módulos con el comerciante salvadoreño, a 'precios costosos, de US$50 mil'. 'Desconocemos esto, aunque podemos decir que Conmema no ha tenido nada que ver, tienen que poner su denuncia ante la Policía', agregó Rivera.