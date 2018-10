EL SABER INGLES ABRE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y MEJORES SALARIOS

Leonardo Sánchez cumplirá en febrero próximo un año y tres meses de trabajar para un call center en Managua. Es uno de las casi 5,000 personas que trabajan en ese sector, devengan un salario no menor de US$500 al mes, más incentivos. La clave para desempeñar ese trabajo tiene un nombre: el inglés. Sánchez estudió un curso de inglés en una de las universidades del país y luego entró a un programa de inglés para call center, de dos meses, impulsado por la Comisión Nacional de Zonas Francas, CNZF, empresas de call center y centros de idioma del país. 'El idioma inglés abre bastantes puertas, no sólo en este trabajo, creo yo... A mí me está ayudando bastante y a muchas personas también', manifestó Sánchez. 'No hay muchas oportunidades de empleos en el país y este tipo de trabajo ayuda bastante, no sólo por el salario, que es muy bueno, sino también por la oportunidad de tener un trabajo', continuó. Su trabajo consiste en recibir llamadas de clientes de países de habla inglesa como Estados Unidos o Puerto Rico. Esas empresas brindan servicios a grandes compañías extranjeras, como telemercadeo, recuperación de cartera, consultas de tarjetas de crédito, mensajería, entre otros. En Nicaragua, actualmente se han establecido unas 12 empresas que brindan el servicio de call center, según la Comisión Nacional de Zonas Francas. Hasta finales de 2013 estas empleaban a 4,729 personas, en tanto sus ventas ascendían a US$74.3 millones. La CNZF ha manifestado que esa industria ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pero no como se esperaba, debido principalmente a la escasez de personal capacitado en el idioma inglés. Stream + Convergys es una de esas empresas, radicada en Managua. Cristopher Jerez, especialista en adquisición de talentos de esa empresa manifestó que cualquier persona que maneje el idioma inglés, en un nivel avanzado, puede trabajar en un call center y obtener un salario como mínimo de US$500, o sea más de C$13,000. 'El salario básico en una empresa como la nuestra es de C$13,000, mientras que en otras industrias redondea entre C$5,000 y C$6,000, según la industria', subrayó Jerez. De acuerdo con Jerez, trabajadores de esa industria podrían conseguir hasta US$1,000 dólares en comisiones, aparte de su salario básico. TODAS LAS ÁREAS 'Es fácil darse cuenta que tan necesario es hoy día el inglés en el ámbito laboral', afirmó hace unos meses Elsie Rivas, quien para ese entonces se desempeñaba como gerente general de Wall Street English. Para Rivas, solo basta con ver las ofertas de trabajo de agencias de reclutamiento de personal, en los que el inglés es uno de los requisitos principales para conseguir un trabajo. O bastaría con pensar en el crecimiento que está experimentando el sector turístico del país, el que cada año recibe más visitantes extranjeros. Para este año se esperan 1.4 millones, según fuentes de esa industria. Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa Turística, Cantur, afirmó que el inglés pone en una mejor posición competitiva a los jóvenes en busca de trabajo. Dijo que en turismo, requieren el inglés hasta los meseros que atienden a los extranjeros que llegan al país, y no sólo, por ejemplo, los tour operadores. Según Torres, actualmente sólo un 2% de los trabajadores de la industria turística manejan bien el inglés. 'Nosotros deberíamos tener, de cada 10 personas que trabajen en la industria, cinco como mínimo que hablen inglés', recomendó Torres. Para Franklin Téllez, director académico del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, CCNN, una persona que maneja el inglés en turismo tiene mayores oportunidades. 'Un mesero que habla inglés no será despedido fácilmente por el dueño de un establecimiento turístico; asimismo recibirá un mejor salario y una mejor propina', ejemplificó Téllez. DIFICULTADES Para Jerez, los call center tienen constantes dificultades en el reclutamiento de personal idóneo para brindar esos servicios. El motivo está, aseguró, en que esas empresas están en perenne crecimiento y hay pocas personas en el país que hablen bien el inglés. Jerez es de los que valora positivamente el programa de 'Inglés para call center', impulsado por la CNZF, los call center y centros de idiomas. Dice que ha sido una especie de 'piscina de talentos', en el que participan personas que antes no contaban con los recursos económicos para mejorar su nivel de inglés. Un curso de inglés puede oscilar entre US$100 a US$130, sin incluir el material didáctico, en dependencia del centro que lo imparta, afirmó el director académico del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. 'Un 87% de las personas que vinieron a aplicar para trabajar en servicio al cliente, de ese programa, han sido contratadas. Por lo menos, en Stream ese programa está siendo un éxito', subrayó. De acuerdo con la CNZF, más de 500 personas se han acercado a los centros de formación de inglés, como Wall Street English, Keiser University, Thomas More y Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, para consultar acerca del programa. Hasta julio de 2014, ya habían egresado de esos cursos un total de 106 personas. El programa cuenta con financiamiento de la banca nacional, con un periodo de gracia hasta que el beneficiado consiga un empleo en cualquiera de los call center del país. La CNZF aseguró que se han otorgado 101 créditos con ese propósito, con un monto aproximado de US$80,000. La CNZF considera que los primeros resultados no son satisfactorios, pero que es 'alentador continuar ese esfuerzo y mejorarlo'. END