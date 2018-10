4:11 a.m.

Rastras cargadas de motos 'desfilaron' por las principales vías de la capital, rumbo al depósito vehicular capitalino, desde primeras horas de la mañana de ayer. El operativo sorpresa, que alteró el tránsito vehicular matutino, dejó como resultado más de 200 motos ocupadas, informó el comisionado Juan Valle Valle, jefe de la Brigada de Tránsito del Complejo Policial 'Ajax Delgado'. Según el comisionado, el operativo fue dirigido a todos los conductores, con particular observación hacia los motociclistas, pues son los que más desobedecen la Ley de Tránsito y, además, encabezan las estadísticas de accidentes fatales. 'Estos operativos sorpresa serán permanentes, siempre pondremos atención a la Carretera Norte, rotonda Santo Domingo, Carretera Sur, centros comerciales y otros puntos que tienen altas estadísticas de accidentalidad', comentó Valle Valle. CASO OMISO El comisionado manifestó que en el operativo se pudo observar que los motociclistas siguen infringiendo la normativa de Tránsito. Dijo que, además de la falta de portación del caso de rigor, notaron que continúan familias enteras circulando sobre estos medios cuya capacidad máxima es de dos pasajeros, sin importarles el riesgo a perder sus vidas. 'La mayoría de motos retenidas fue porque (los conductores) andaban sin casco, sin seguro, sin licencia, sin placa, además porque eran menores de edad o andaban aliento alcohólico. La mayoría de los que incumplían con las leyes eran jóvenes entre 20 a 26 años, ¿dónde están sus padres?', cuestionó Valle Valle. El comisionado destacó que en los puntos donde realizaron los operativos policiales, estuvieron acompañados por grúas para realizar el traslado al depósito municipal. 'En estos puntos había grupos de hasta 20 oficiales', indicó. 'Los motorizados siguen sin casco, siguen haciendo giros indebidos, siguen circulando sin la documentación necesaria, andan con exceso de pasajeros, en fin, un sinnúmero de normas que siguen sin respetar, es por eso que siempre están siendo detenidos', señaló por su parte el comisionado mayor Roberto González Kraudy. MUCHOS INFRACTORES González recordó que diariamente en las oficinas de Tránsito Nacional se está atendiendo a 2,000 personas, quienes llegan a pagar sus multas por infringir las leyes viales. Añadió que las oficinas están abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esto para garantizar que todos sean atendidos rápida y eficazmente. 'Además hacemos esto para no perjudicar a quienes trabajan a diario con su vehículo', argumentó González. 'Queremos hacer un llamado a los conductores para que lo hagan con prudencia', concluyó González. MULTAS INJUSTAS Luis Brenes, motociclista, cuyo oficio es facturar productos en diferentes negocios de la capital y fue uno de los detenidos, se quejó del operativo porque perdió el día completo de trabajo. '¿Quién va a responder por nosotros?', cuestionó, mientras su moto era traslada al depósito. Por su parte Jaime Ruiz, motociclista, dijo que fue multado por 'circular con la placa oculta', únicamente porque la tenía colocada a un costado de la moto. 'La placa estaba totalmente visible, esa multa no fue lógica', expuso. La Policía reveló que siguen detectando conductores que portan seguros y licencias falsificadas. END