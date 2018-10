COMUNICADO DE ENATREL, CORTES DE ENERGIA DE HASTA 10 HORAS EN MANAGUA

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), informa a la ciudadanía que este sábado 24 y domingo 25 de enero de 2015, saldrán de servicio las Subestaciones Estelí y El Periodista, así como las líneas de transmisión L8040 y L6010, que llevan la energía desde la Subestación Planta Managua hasta las Subestaciones Carlos Fonseca y Monte fresco; ocasionando la suspensión del suministro eléctrico: - El sábado 24, a partir de las 07:30 a.m. y durante 9 horas con 30 minutos en Punta Huete, San Francisco Libre, San Martín, Santa Ana, El Mayro, San Ramón, Proyecto ANILIB, Base Militar, Finca Los Cascabeles, Los Cocos, Las Tinajas, San Antonio y sectores aledaños. - El domingo 25, a partir de las 7:30 a.m. y durante 10 horas en Barrios Alfredo Lazo, Aristeo Benavides, 16 de Julio, Primero de Mayo, Boanerges López, Boris Vega, Camilo II, Igor Úbeda, José Benito Escobar, Juan Alberto Blandón, Juana Elena Mendoza, Juno Rodríguez, Elías Moncada, Hermanos Cárcamo, Carlos Núñez, Melania Hernández, El Calvario, El Centenario, Oscar Turcios, Paula Úbeda y René Barrantes, Hospital San Juan de Dios, Comunidades El Espinal, San Nicolás, Santa Cruz, El Naranjo, La Estanzuela y Tomabú, así como en las localidades ubicadas desde el km 132 hasta el km 160 de la carretera Panamericana Norte, en el municipio de Estelí; barrios La Pintada, Los Lirios y San Roque, del municipio de Condega; también en el Nuevo Hospital Militar y sectores aledaños, del municipio de Managua. De igual manera y el mismo día, a partir de las 08:00 a.m. y durante 6 horas en El Crucero, Urbanización Las Nubes, antenas de Radio La Primerísima, La Musical, Omega, Radio 1, PROSERBASA, Adventista, EBENEZER, Tigre, Estrella del Mar, Casa Rivas, Juvenil, Sandino, NICACOM, ENITEL, Ejército de Nicaragua, Casa Terán, Canales de Televisión 2, 8, 10, 12, 15, 21 y 23, Laboratorio PANZIMA, Hotel Capri, Comunidades Las Pilas, Casa de Teja, El Callado, El Mirador, Los Chocoyos, El Boquete, Quebrada de Agua y New York, Haciendas El Cielo, El Chile, La Luz, El Doble y La Prusia, así como en las localidades ubicadas desde el km 17 hasta el km 31 de la carretera hacia Diriamba y sectores aledaños. Personal de ENATREL trabajará para restablecer el suministro de la electricidad en el menor tiempo posible. La empresa agradece la comprensión de los pobladores serán afectados.