26, Enero, 2015 26, Enero, 2015 8:32 a.m. 8:32 a.m.

ROSARIO MURILLO EXPRESA QUE NO HAY NINGUNA PREDICCIÓN SOBRE TERREMOTO

Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, informó a las familias nicaragüenses que según los especialistas del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) no existe evidencia científica de la veracidad de un rumor, que circula en redes sociales, sobre un posible terremoto que se produciría en las próximas horas en el país. A través de los medios del Poder de las Familias y Comunidades, Rosario previno a las familias nicaragüenses que en las redes sociales circula, desde una página que supuestamente ofrece alertas para eventos sísmicos grandes o terremotos, un rumor sobre un probable terremoto en las próximas horas o días. Al respecto, la Compañera indicó que los expertos del Ineter señalan que “actualmente la predicción de terremotos sigue siendo uno de los mayores desafíos de la humanidad. Desde hace décadas se han venido desarrollando modelos físicos y estadísticos para la predicción de sismos por especialistas de la comunidad científica internacional, sin embargo estos modelos siguen siendo imprecisos y con un amplio margen de error. Lo que indica que seguirá siendo muy difícil predecir un evento sísmico mayor, o un terremoto”. “El día de hoy en las redes sociales ha circulado el rumor de que en Nicaragua pudiese ocurrir un terremoto en las próximas horas o días, nosotros debemos señalar que no tenemos información científica desde el monitoreo de nuestros especialistas en Ineter sobre estos fenómenos, sobre este fenómeno en particular”, agregan los expertos del Ineter. Rosario explicó que el Ineter tiene un excelente sistema de vigilancia volcánica y sísmica que monitorea de cerca la ocurrencia de sismos “por lo tanto no podemos acreditar como información científica esa alerta que está circulando en las redes sociales”. “Vivimos en una zona altamente sísmica donde puede ocurrir un terremoto en cualquier momento, por tanto tenemos que estar preparados y es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”, aseguró Rosario. “El Ineter continúa vigilando de cerca los fenómenos naturales, los fenómenos climáticos, volcánicos, sísmicos, y estará informando a la población de cualquier cambio que ocurra, como siempre hemos hecho”, agregó la Compañera. “Era nuestra obligación informarles del rumor y luego darles el criterio científico de los especialistas, porque así debe ser. Una vez más estamos actuando con la responsabilidad de un gobierno que tiene un sistema de vigilancia, prevención, atención a desastres y calamidades muy eficaz, un sistema probado por ustedes, y seguimos vigilantes, sabemos que hay ese rumor pero no hay evidencia científica de que pueda ser verdad”, concluyó Rosario. Reporte sobre sismos La Compañera informó que según el reporte del Ineter, en las últimas horas se han registrado 5 sismos en el territorio nacional, tres en fallamiento local y dos en zona de subducción. Los sismos en fallamiento local fueron localizados cerca del volcán Momotombo, El Hoyo y volcán Telíca, mientras que los sismos de la zona de subducción fueron localizados frente a Jiquilillo. Fuente : 19 Digital.