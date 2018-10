27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 5:18 a.m. 5:18 a.m.

CIERRAN PINTURAS MODELO

La fabrica de pinturas Modelo cerro operaciones en Nicaragua según el dirigente sindical Marcial Cabrera quien dijo que los representantes de la empresa informaron en el ministerio del trabajo hoy que no pueden reintegrar a los mas de 100 despedidos y a los 6 sindicalistas porque cerraron operaciones. 100% Noticias intento comunicarse con Pinturas Modelo para que confirmaran o no lo que informo el dirigente sindical pero no hemos recibido respuesta hasta esta hora. Los representantes de la empresa se negaron a brindar declaraciones luego que concluyeron la reunión en el Ministerio del trabajo que los citó para que explicaran los despidos masivos y la falta de reintegro de los 6 sindicalistas que gozan del fuero sindical.