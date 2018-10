29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 2:51 a.m. 2:51 a.m.

ULTIMA ENCUESTA : NICAS NO A LA EUTANASIA Y AUMENTAN EVANGELICOS

La mitad de los nicaragüenses se pronuncian “muy en desacuerdo” de aplicar la eutanasia, en caso de que una persona que padece una enfermedad incurable y está sufriendo mucho lo solicite, de acuerdo con la última encuesta de opinión pública de la firma CID Gallup, realizada entre el 6 y el 13 de enero de este año. Mientras, un 24% de los consultados respondió estar “algo en desacuerdo” en aplicar la eutanasia. Según la Real Academia Española, RAE, la eutanasia es la acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte, con su consentimiento o sin él. Solamente el 12% de los nicaragüenses se pronunció “muy de acuerdo” en aplicar la eutanasia a solicitud de la persona enferma, mientras un 10% se mostró “algo de acuerdo”. El 4% restante no sabe o no quiso responder. La encuesta aplicada a 1,208 personas de todo el país, exceptuando Corn Island, tiene un margen de error estimado en +/-2.8% y un nivel de confianza de 95%. CRECEN EVANGÉLICOS Por otro lado, una mayoría de los nicaragüenses sigue declarándose católica (46%), según los resultados de la encuesta de CID Gallup. Sin embargo, los evangélicos siguen aumentando y un 36% de la población se declara de esa denominación religiosa. La encuesta revela que un 15% de los entrevistados se declaran creyentes sin denominación, y un 3% se declaran mormones o testigos de Jehová. CID Gallup indagó con los encuestados, sobre la relación de los feligreses con los sacerdotes y pastores de sus iglesias. En el caso de los evangélicos, el 78% de los encuestados dijo recordar el nombre del pastor de su iglesia, mientras entre los católicos el 57% contestó saber el nombre del sacerdote de su parroquia. ¿SE PREOCUPAN POR USTED? También se consultó a los entrevistados sobre cuánto creían que los sacerdotes y pastores se preocupaban por ellos en cualquier sentido, y solamente el 36% respondió que mucho. Un 18% cree que algo, un 13% que poco, un 12% cree que nada, y un 30% respondió que no asiste a los servicios religiosos. En el caso de los evangélicos, el 51% cree que el pastor se preocupa mucho por ellos, un 21% contestó que se preocupa algo, un 10% opinó que poco, para el 8% nada, y un 8% de los que profesan esa religión contestó que no asiste a los cultos. Mientras, en el caso de los católicos, el 32% cree que el sacerdote se preocupa mucho por ellos en cualquier sentido, un 22% opinó que algo, para el 16% poco, un 15% dijo que nada, y un 13% comentó que no asiste a las misas. BUSCAR CERCANÍA Monseñor Miguel Mántica, cura de la iglesia San Francisco de Asís, comentó a El Nuevo Diario, que cada mes las encuestas señalan que los católicos bajan, y se debe tener “cuidado” con esos números tan cambiantes. “No nos podemos guiar solo por números, nuestra misión es evangelizar a los creyentes en la verdad de Cristo. No es el número lo que nos interesa”, explicó. Comentó que miles de personas asisten a las misas pero tampoco puede ser el único indicador, aunque cree que existe un “despertar evangelizador” en la Iglesia Católica que ha permitido atraer muchos feligreses. Sobre que los feligreses no saben los nombres de los sacerdotes o creen que tienen poca cercanía con ellos, monseñor Mántica dijo que puede ser “una realidad”. “Eso se debe a que las iglesias evangélicas trabajan más en pequeño porque atienden a pocas personas, mientras yo tengo a mi cargo unas 30 mil personas”, comentó. Sin embargo, admitió que se está trabajando en ello y por eso se están “formando agentes de pastoral laicos”. “En las comarcas rurales hay muchos delegados de la Palabra, en algunas parroquias tenemos religiosas. Hay una descentralización y eso no se tomó en cuenta en la encuesta”, expresó. El pastor del Ministerio Centro Apostolar Cristiano, reverendo Augusto César Marenco, indicó que uno de los factores que ha motivado el crecimiento de los evangélicos en Nicaragua es la cercanía con los fieles. “Hay una atención personalizada con nuestros feligreses y eso nos ha permitido multiplicar nuestras iglesias por todo el país”, explicó. La encuesta de CID Gallup se aplicó a 1,208 personas de todo el país, exceptuando Corn Island. PAPA FRANCISCO, RENOVADOR Propuestas • La encuesta de CID Gallup preguntó a las personas que confesaron estar muy de acuerdo con las posiciones del papa Francisco, y el 25% dijo estarlo con que las personas en unión libre puedan comulgar. La misma cantidad de personas declaró estar muy de acuerdo con que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio. Un 23% de los entrevistados que dijeron estar muy de acuerdo con las propuestas del sumo pontífice, respondieron respaldar que los divorciados puedan comulgar, y el restante 17% con que las personas de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) puedan participar en la Iglesia. Al respecto, monseñor Miguel Mántica comentó que no son propuestas de reformas, sino que es una nueva apertura de la Iglesia que muchos estaban esperando. “Creo que el papa Francisco está planteando esa apertura de que la Iglesia se abra a dialogar con la sociedad”, confesó. Insistió en que el laicado está recibiendo, en general, un espacio que no tenía antes, incluso en la toma de decisiones. END