CHARLA A JÓVENES QUE POR PRIMERA VEZ RECIBIRÁN SUS LICENCIAS DE CONDUCIR

Un grupo de madres y padres que pertenecen a la asociación de Personas Unidas por el Dolor y la Esperanza (PUDE) en conjunto con las autoridades de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, sostuvieron un encuentro con más de 30 jóvenes que en pocos días recibirán por primera vez sus licencias de conducir. PUDE está constituido por familiares de personas que han sufrido muerte o lesiones graves en accidentes de tránsito y el objetivo del encuentro, fue para concientizar a los nuevos conductores a asumir conductas responsables al momento de manejar una motocicleta, automóvil o cualquier otro automotor. Azucena Saballos Ramírez, presidente de PUDE, y Alma Mara Valdovinos, compartieron el dolor inmenso de tener familiares fallecidos producto de la actitud de conducir sin tomar medidas de prevención, algo que pueden asumir de manera permanente las personas que por primeras tendrán su licencia. Responsabilidad es de todos En el encuentro ambas mujeres, instaron a los jóvenes a conducir con responsabilidad, actitud que podría reducir los accidentes de tránsito y con ello disminuir las víctimas por lesiones o muertes. “La educación vial no es solamente una responsabilidad de la policía, no es solamente responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la comunidad, de los padres y las madres al momento de darle a su hijo un vehículo, de hablarles en el hogar de lo que significa la vida, el respeto a la vida humana y responsabilidad al conducir, porque pueden ser portadores de vida o de la muerte, una actitud irresponsable al volante puede ocasionar la perdida de muchos seres queridos y aplaudimos esta iniciativa de la Policía Nacional de poder contar con testimonios con el nuestro porque es a través de testimonios que podemos abrir el corazón de estos muchach@s”, expresó Saballos. Reconoció que el Gobierno, a través de la Policía Nacional está haciendo muchos esfuerzos por reducir los accidentes de tránsito, pero también la sociedad debe aportar para que los números de lesionados o muertes se reduzcan. “No la dejemos sola, trabajemos nosotros desde la familia, desde la comunidad porque esta es una responsabilidad de todos y no solamente de la policía”, citó Saballos. Marcha para prevenir accidentes El comisionado Edgard Sánchez, Jefe de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Tránsito, manifestó que este encuentro, es uno de los muchos esfuerzos que se realizan para incitar en los conductores actitudes responsables al momento de andar en un vehículo. “Esto que hoy estamos desarrollando con los nuevos conductores que tenemos aquí, son prácticamente actividades que las vamos a tener permanentemente durante todo este año con las distintas organizaciones que trabajan con nosotros”, afirmó Sánchez, agregando que los mensajes expresados por las madres de jóvenes fallecidos en accidentes, son muy motivadores en el sentido de instar a prevenir situaciones lamentables. El jefe policial anunció para el 18 de febrero próximo una marcha nacional en Managua, para instar a la prevención de accidentes. En esta marcha estarán participando las instituciones del Gobierno Sandinista y organizaciones civiles como PUDE, grupos de motociclistas, taxistas, alcaldía de Managua, Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Educación, entre otras. Irayda Castellón de 16 años, que participó de la charla y realizó el examen teórico para solicitar su nueva licencia, manifestó su agradecimiento a PUDE por compartir un mensaje de reflexión a las nuevas generaciones de conductores. “De lo más sincero de mi corazón este mensaje ha influido enormemente en mí, porque no solo por ser joven la velocidad es lo máximo, uno tiene que estar consciente que el vehículo es un arma y podes matar a alguien, incluso uno mismo. Las experiencias han sido dolorosas sobre todo para las madres que han perdido a sus hij@s y esto es bueno para concientizar a todos los conductores a ser responsables en la vía, me parece muy bien lo que la Policía está haciendo”, señaló Castellón. En Tránsito Nacional se recibe un promedio de mil 400 personas que realizan trámites para licencias, 800 son nuevos permisos y 600 proviene de las diferentes escuelas de manejo. Anualmente Tránsito Nacional emite un promedio de 40 mil licencias. 19 Digital.