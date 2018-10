02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 5:58 a.m. 5:58 a.m.

MAYOR POTENCIA ELÉCTRICA EN NUEVO POLO DE DESARROLLO

DISNORTE-DISSUR puso en servicio dos nuevos circuitos de distribución en media tensión, para atender la demanda de energía en una zona de gran crecimiento económico del país, comprendida entre de San Benito, Las Maderas, Ciudadela y parte de Tipitapa. Este proyecto se realizó en paralelo con la construcción de la nueva subestación eléctrica San Benito, a cargo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), la cual inició operaciones el pasado viernes 30 de enero. Al mismo tiempo las empresas Distribuidoras conectaron con éxito los dos nuevos circuitos SNB-L3010 y SNB-L3020, los cuales parten desde las subestación para suministrar energía a clientes: agropecuarios, comerciales, Enacal, Industriales, Educación y salud; pozos comunitarios y Policía. En esta zona existen un total de 90 suministros de alto consumo eléctrico que serán alimentados por los nuevos circuitos de la subestación San Benito, de estos 54 tienen centros de transformación Privados. Actualmente existe una gran demanda potencia eléctrica en esta zona del país, la que no podía ser atendida por las distribuidoras, porque dependía exclusivamente de la subestación Tipitapa, pero con el inicio de operaciones de la nueva subestación eléctrica San Benito y la construcción de los nuevos circuitos las solicitudes podrán ser atendidas en tiempo y con una mejor calidad del servicio eléctrico. Entre los grandes clientes beneficiados se encuentra la nueva empresa de productos lácteos Lala, la cual iniciará operaciones en esta zona y cuya demanda no podía ser atendida por falta de capacidad. Con estas obras también son beneficiados 10,900 clientes domiciliares de DISNORTE-DISSUR quienes habitan en los poblados de San Benito, Las Maderas, Ciudadela y parte de Tipitapa. Para llevar a cabo este proyecto DISNORTE-DISSUR invirtió C$ 2,042,747 en las Líneas Aéreas de Media Tensión y C$ 384,413 en las posiciones de Media Tensión que salen de la Subestación eléctrica., para tu total de C$ 2,427,160. Managua, 02 de febrero de 2015