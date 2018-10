EN EL PAIS, VENTA DE LOS TELEFONOS INTELIGENTES SE DISPARA

Bryan Olivares, un estudiante universitario de 22 años, compró un smartphone hace tres semanas. Sus padres no podían darle ese regalo, por lo cual con sus pocos ahorros se compró primeramente un teléfono inteligente no tan costoso, y en pocos días lo revendió para ganar más dinero y volver a comprar otro teléfono. Así repitió esta acción unas ocho veces hasta lograr su objetivo: un Samsung Galaxi Noute 3. “Decidí comprarme este teléfono porque necesito estar conectado a internet y actualizado. Es como tener la computadora en tu mano. No tengo contratado ningún plan de datos con ninguna de las operadoras porque en la universidad hay wifi, en mi casa tengo el router, y a donde quiera que voy siempre encuentro alguna señal de wifi disponible”, asegura Olivares. Este joven estudiante de la carrera de inglés, de la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, dice tener unas 35 aplicaciones descargadas en su teléfono, las cuales utiliza en un 80%. “En las tres semanas de tenerlo me he visto en necesidad de comprarle unas cuatro veces paquetes de datos, con solo diez córdobas, pero qué bueno que existe el wifi”, reitera Olivares. Bryan ya forma parte de las 709,454 nuevas líneas de telefonía celular, anunciadas por el Gobierno para este año como metas de crecimiento dentro del área de las telecomunicaciones, una cifra que tendrá un gran impacto en el negocio de la telefonía celular. MÁS LÍNEAS QUE GENTE En Nicaragua, hay más teléfonos celulares que personas. Según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, BCN, el país tiene 6.1 millones de habitantes, mientras que actualmente existen no menos de siete millones 552 mil 545 suscriptores del servicio de telefonía celular, indica una proyección en base a datos oficiales del ente regulador, Telcor. De esta gran cantidad, se desconoce exactamente cuántas conexiones se hacen desde un teléfono inteligente o smartphone, pero se sabe que las operadoras telefónicas del país venden muy bien estos dispositivos. “El 2014 fue el año del smartphone en el mundo y nuestro país no fue la excepción en esa tendencia. Al comparar con el 2013, las ventas de teléfonos inteligentes se duplicaron, lo que refleja el incremento en la demanda (…) llegando al 40% de la oferta del portafolio con relación a los demás equipos”, indicó Giancarlo Peñalba, subdirector de mercadeo de Telefónica Movistar. Agregó que los nicaragüenses cada vez demandan más dispositivos con los que puedan estar conectados a internet y su uso está relacionado con el poder adquisitivo de los suscriptores. “Cabe destacar que en Nicaragua los teléfonos celulares en general tienen un mayor costo con respecto a otros países de la región, en concepto del impuesto selectivo de consumo de casi más del 20%. Aun así, las ventas se duplicaron”, reiteró Peñalba. “El sector de las telecomunicaciones tiene mucho potencial, y Telefónica Movistar está muy comprometida con Nicaragua y la expansión de la telefonía celular en el país. El reciente año significó un despegue en el consumo de datos y para 2015 esperamos que esta tendencia aumente”, expresó Peñalba. ANDROID ES LÍDER Según la distribución del parque de smartphones por sistema operativo en la empresa Movistar, el sistema Android ha ganado mucho terreno con marcas como Samsung, LG, Alcaltel, GoMobile y BMobile. Sin embargo, Windows Phone de Microsoft y iPhone van incrementando su participación dentro de este mercado. Un ranking realizado por el portal Guía Local sitúa a Nicaragua como el país con mayor crecimiento de dispositivos móviles en América Latina, al registrar un aumento anual del 123%, destaca el Mapa de Invasión Móvil desarrollado por esa plataforma. “Hemos visto a países como Nicaragua que no llegaban a medir años anteriores, posicionándose como uno de los de mayor crecimiento, mientras que grandes mercados como Argentina o México dan claras muestras de haber superado las primeras etapas de adopción de estas nuevas tecnologías, mostrando crecimientos mesurados”, aseguró Mariano Soler, titular de GuiaLocal.com, a través de una comunicación escrita. La página web del ente regulador de las telecomunicaciones y correos, Telcor, muestra que al año 2013, el país tenía casi 6.9 millones de suscriptores de telefonía celular. Es decir, en base al crecimiento promedio de 743 mil 615 usuarios, en los últimos cinco años, es probable que en el 2014 el país haya alcanzado un poco más de 7.5 millones suscriptores de la telefonía celular. Al sumar las proyecciones del Gobierno para este año, cuando se espera que la telefonía móvil crezca en Nicaragua en 709 mil 454 nuevos usuarios, la cantidad de teléfonos celulares conectados podría alcanzar fácilmente la cantidad de 8 millones 261 mil 999 suscriptores. 123 por ciento de crecimiento anual en uso de dispositivos móviles, coloca a Nicaragua a la cabeza en América Latina. 11.3 por ciento decreció en el último año el uso de computadoras de escritorio para navegar en internet, según GuiaLocal.com 709 mil 454 nuevos abonados tendrá la telefonía celular este año en Nicaragua, según proyecciones del Gobierno central.