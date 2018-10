TRIBUNAL DE FAMILIA SOLO CUENTA CON 20 JUECES

Nicaragua cuenta únicamente con 20 jueces de Familia, para implementar el nuevo Código de la Familia, que entrará en vigencia este 8 de abril, y que establece un nuevo marco jurídico para el núcleo de la sociedad nicaragüense. A consideración de la diputada Martha Marina González, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, de la Asamblea Nacional, lo ideal sería que para poner en ejecución este nuevo cuerpo de ley, hubiese en cada uno de los 153 municipios un juez especializado en el tema de la familia. Este lunes a dicha comisión asistió la juez Primero de Distrito de la Familia de Managua, María José Aráuz, quien reconoció que con los 20 jueces especializados en el tema de la familia, el sistema judicial nicaragüense no podrá cubrir todas las demandas que se presenten en el ámbito familiar. Cifras oficiales indican que en 2014, los Juzgados de la Familia de la capital registraron 570 casos de investigación por paternidad y por maternidad. En el mismo año se reportaron 135 impugnaciones, que son los casos cuando el o la demandada no aceptan la imputación.La judicial destacó, sin embargo, que si los 20 jueces de Familia no logran cubrir todas esas demandas en el ámbito familiar, los jueces de Distrito Civil, jueces Locales y juez Local Único deberán de recibir y resolver también ese tipo de demandas. “Por eso el Código ha sido flexible en decir que donde no haya jueces de Familia, va a conocer el juez de Distrito Civil, donde no haya jueces de Distrito, va a conocer el Local Civil, y donde no haya juez Local Civil, va a conocer el juez Local Único”, indicó. Agregó que para garantizar la plena aplicación del Código, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, realizará este fin de semana una capacitación masiva a todos los judiciales. Dijo, además, que el Poder Judicial se estará encargando de garantizar la infraestructura física y local.La judicial mencionó que actualmente el 70 por ciento de los casos que se reciben en los Juzgados de la Familia están relacionados a demandadas de alimentos y divorcios. Por su parte, la diputada González señaló que para alcanzar el ideal de colocar un juez de Familia en cada municipio, el Poder Judicial necesitará de más recursos. El Código de la Familia establece, entre otras cosas, que la mayoría de edad para hombres y mujeres es a los 18 años y que los hijos deberán responsabilizarse económicamente de sus padres, de escasos recursos, cuando estos superen los 60 años.