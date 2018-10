05, Febrero, 2015 05, Febrero, 2015 3 a.m. 3 a.m.

EN LA CAPITAL, PROYECTAN CONSTRUIR DOS PASOS A DESNIVEL

Actualmente se realizan estudios para la posible construcción de dos pasos a desnivel en diferentes puntos de la capital, uno de los cuales se ubicaría en la rotonda de Ticuantepe y el otro en los semáforos de Enel central, reveló el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, Pablo Martínez. “Estas dos construcciones son muy necesarias, principalmente en estos dos puntos”, dijo Martínez al ser consultado acerca de los dos proyectos, sobre los cuales no quiso adelantar más detalles. Por otro lado, el ministro confirmó que este año se realizará una nueva ampliación de la Carretera a Masaya, sin embargo no quiso especificar la fecha en que comenzarán las obras. “Todo se dará a conocer a su debido tiempo, ustedes verán las obras”, se excusó. Asimismo, Martínez explicó que en el mes de marzo la empresa constructora encargada de la ampliación de la Carretera a Masaya, entregará los estudios finales de la construcción de unas circunvalaciones que están proyectadas a realizarse en dicha vía. “Esto coincide con la cooperación del Gobierno de Corea, el cual nos está haciendo un estudio de la viabilidad económica y el trazado de la zona. La longitud de estas circunvalaciones sería de 18 kilómetros y vendría a beneficiar a todos los que utilizan la Carretera a Masaya y que vienen al sector occidental”, concluyó Martínez. ALTERNATIVA La Carretera a Masaya se ha caracterizado en los últimos años por tener diferentes “pegones” en las horas pico. En varias ocasiones los conductores han pedido al Gobierno una ampliación de dicha vía, para evitar los constantes atrasos. Actualmente se encuentra en construcción una pista que conecta la Carretera a Masaya con Sabana Grande, para descongestionar la vía. Aunque el proyecto está desarrollándose, funciona con solo un carril en ambas vías, pero no hay mucho tráfico. El poco uso tiene que ver con varios factores: por un lado, el paso no está terminado, además la pista de Sabana Grande está en mal estado y faltan luminarias, porque se trata de una zona alejada y solitaria. END