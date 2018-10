14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 2:42 a.m. 2:42 a.m.

SIN ACERAS LOS PEATONES SON MAS VULNERABLES EN LAS VÍAS

La falta de regulación en las construcciones viales es una de las razones que permiten que se sacrifiquen las áreas peatonales que garantizan la movilidad segura de los usuarios de a pie, considera Gema Morales, arquitecta y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Managua, UNAN. “En las construcciones de carreteras no se respetan los espacios peatonales, hay mucho irrespeto en los lineamientos de diseño urbano, es claro que cuando una carretera es diseñada y construida, se prioriza el vehículo y se deja a un lado al peatón. En general, no hay regulación ni supervisión de estos proyectos”, señaló la especialista, en alusión a la falta de andenes en carreteras y vías con alto tráfico. Según Morales, excluir los espacios peatonales en una obra vial genera inseguridad ciudadana, pues los peatones se aventuran en vías donde su vida está en constante riesgo. “Es notorio que hasta los niveles de cunetas son irrespetados, lo que también genera peligro hacia el ciudadano y causa inundaciones”, señaló. SIN CONSIDERACIÓN Por su parte Víctor Tirado, ingeniero y doctor en Ciencias, del Departamento de Construcción de la UNAN-Managua, considera que la falta de espacios seguros para la movilidad a pie es un problema macro. En la capital, por ejemplo, dice que cuando se inició su desarrollo urbanístico no se consideró el acceso peatonal, solo el vehicular. Esto debido a que había poca población, por lo tanto los diseños y espacios peatonales no existieron. “El incremento de los accidentes también se debe a que los peatones no obedecen (en cuanto al uso de) los lugares estipulados de cruce, también es ocasionado por el incremento del parque vehicular y las mismas vías pequeñas”, explicó Tirado. En declaraciones recientes, Gerald Pentzke, exdirector de Urbanismo de la Alcaldía de Managua, afirmó a El Nuevo Diario que para favorecer a los peatones se necesita una ciudad con más calles y avenidas, algo que “se ha hecho poco a poco, pero a paso lento”. Pentzke indicó que se necesita con urgencia proporcionar a los peatones su espacio si se quiere contribuir a evitar muertes en las vías. Añadió que el mantenimiento a las aceras es vital, pues la mayoría no tiene un espacio uniforme y, por lo general, están en mal estado, lo que obliga a los peatones a bajarse y a caminar por la carretera, algo que debería controlar la Alcaldía. Durante el año 2014, unas 1,346 personas sufrieron alguna lesión por accidente de tránsito, lo que significa que el número de lesionados en comparación al 2013 se redujo en 558, de acuerdo a datos de la Dirección de Transito Nacional. Hasta junio de 2014 la Policía informó sobre la muerte de 81 peatones, pues el balance del resto del año no ha sido revelado por la institución. En 2013 la cifra de muertes por atropellamiento superó las 200. 672 muertos se registraron en las vías durante 2014. END