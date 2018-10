14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 2:54 a.m. 2:54 a.m.

CONTINÚAN ASAMBLEAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MERCADOS CAPITALINOS

Las autoridades de Alcaldía de Managua, Corporación de Mercados del Municipio de Managua (COMMEMA), la Policía Nacional, grupos de vigilancia solidaria que complementan el trabajo policial y comerciantes se reunieron para promover acciones que incidan en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Estas Asambleas de Seguridad Ciudadana, son una iniciativa que promueve el Gobierno Sandinista, para que todos y todas en unidad aportemos a la reducción de los delitos en los mercados, de tal manera que las familias puedan comprar con total tranquilidad. Y si bien los esfuerzos que se han venido haciendo en cada mercado han contribuido enormemente en la disminución de los delitos, aún se hace necesario fortalecer los planes y eso se planteó en los encuentros celebrados en el Mercado Roberto Huembes y en el Iván Montenegro. En cada uno de estos centros de compras, las autoridades escucharon, propusieron, mientras los comerciantes aportaban y también se comprometían a trabajar juntos con la Policía, los grupos de vigilancia, para evitar situaciones lamentables en los compradores, comerciantes y a todos. La compañera Reina Rueda, Secretaria del Concejo Municipal de Managua, recordó que la seguridad ciudadana, no es un tema que compete solamente a la Policía Nacional o al gobierno, sino que debe ser prioridad para todos los sectores y eso se persigue en estos encuentros. “Es un solo esfuerzo donde se van a estar sumando todos estos aportes de todos los comerciantes, de cómo podemos mejorar la seguridad, en este caso de los mercados, tanto para los comerciantes como de los que visitamos los mercados”, indicó Rueda que llegó hasta el Mercado Roberto Huembes. Señaló que el comandante Daniel y la compañera Rosario viven preocupados por el bienestar de las familias y la seguridad ciudadana es parte de esa preocupación constante, por tanto se busca fortalecerla en cada espacio del territorio nacional. Cristian González, coordinador del grupo de vigilancia Los Chocoyos, manifestó que la seguridad ciudadana es uno de nuestros principales activos, por tanto se hace necesaria cuidarla y fortalecerla, primero para que los mercados sean visitados y nacionalmente para el ingreso de mayor cantidad de turistas. Manifestó que en el Mercado Roberto Huembes los robos han disminuido grandemente, pero reconoció que aún existe un par de sujetos que se dedican a estafar a los compradores con el viejo truco del “pañuelo de dinero” y a esos se les da seguimiento para que sean detenidos. “Invitamos a la población a tener cuidado con eso (las estafas), además que no vengan con prendas de oro o de gran valor, que no saquen los teléfonos, pero aquí estamos para brindar protección a los comerciantes y compradores. La reunión ha sido exitosa y esperamos que tomen en cuenta todas las recomendaciones”, dijo González. La comerciante Cristina Sánchez, expresó que estos encuentros permiten la retroalimentación. “Nosotros somos los protagonistas, como comerciantes tenemos que acompañar a la policía para la seguridad de todos los nicaragüenses y especialmente de nuestros comerciantes y de los visitantes que vienen a diario. Algo muy importante que nuestro gobierno y la compañera Rosario están muy preocupados por todos los comerciantes”, señaló Sánchez. La comerciante Carolina Ruiz, pidió a la policía mayor patrullaje en los diferentes puntos, mientras a COMMEMA garantizar el resguardo de las mercaderías que dejan en los tramos. Otra preocupación de los comerciantes son los bares y tragamonedas. La comisionada Ana Guevara, Segunda Jefa del Distrito V, indicó que van aumentar la presencia y el patrullaje en todas las zonas, situación que han venido realizando desde diciembre pasado. “Estamos hablando, dialogando y que ellos nos digan dónde tienen los problemas de seguridad y para nosotros de manera responsable asumir compromisos concretos”, planteó la jefa policial. La directora de COMMEMA Azucena Baltodano, informó que estas asambleas se les darán seguimiento de manera mensual, a fin de que en cada reunión se vean lo que se cumple y fortalecer lo que no se logra. “Esto es una orientación que nos han dado el Comandante Daniel (Ortega) y la Compañera Rosario (Murillo), que están muy preocupados para que realmente exista una seguridad para los comerciantes. Los comerciantes han dicho que necesitan más seguridad en las horas picos, en la madrugada”, expresó Baltodano. En el mercado Iván Montenegro participaron decenas de comerciantes, las autoridades de COMMEMA y el vicealcalde Enrique Armas, todos en unidad. 19 Digital.