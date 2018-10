14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 7:11 a.m. 7:11 a.m.

POLICIA NACIONAL MANTIENE INSPECCIÓN A TRAGA MONEDAS Y BARES

La Policía Nacional sigue desarrollando inspecciones en los diferentes bares y negocios de traga-monedas de Managua, cercanos a los centros de estudio, esto como parte del plan de seguridad escolar. Agentes policiales del distrito II de la capital, realizaron un recorrido por dos casas de máquinas traga-monedas, que están a menos de 400 metros a la redonda del colegio Alfonso Cortés, para prevenir el ingreso de menores a estos lugares. La Suboficial mayor del Distrito II, Rosa Pérez, explicó que “Esto es parte de la medida que entró en vigencia como es la regulación de los establecimientos a menos de 400 metros de los colegios”. Enfatizó que “Como misión de la Policía Nacional, visitamos continuamente para garantizar el orden interno, la prevención y la seguridad ciudadana”. En el caso que los dueños de negocios no cumplan con las normas señaladas por los agentes, inmediatamente se procederá a cerrar el local. Eddy Mesa, administrador de uno de los negocios, próximos al colegio, aseguro que cumplen con las leyes orientadas por la policía Nacional. “Todo está en regla y aquí es prohibido que vengan estudiantes, ni niños porque usted sabe que es prohibido”. “Esta medida está muy bien porque así nos sentimos seguros y también pasa el supervisor y así ven todas las personas aledañas al lugar que estamos resguardados por la Policía Nacional”, aseguró Elva huerta. Asimismo, se inspeccionó un expendio de bebidas alcohólicas en Monseñor Lezcano, manifestando su dueño que este tipo de procedimientos le parece bien porque así se demuestra que su negocio cumple con la norma de no vender alcohol a menores. “Los compañeros de la policía vienen a dar su ronda, inspección y como ustedes pueden ver no he tenido problema”, concluyó. 19 DIGITAL.