23, Febrero, 2015 23, Febrero, 2015 8:34 a.m. 8:34 a.m.

SATURNINO CERRATO ASUMIRÁ ROL DE OPOSITOR “CONSTRUCTIVO”

El ex superintendente de la Asambleas de Dios Saturnino Cerrato, confirmo a 100%Noticias que el miércoles lanzará de forma oficial su candidatura a la presidencia de la Republica para el 2016 bajo el Partido Nueva Alianza Cristiana (PANAC), organización política que no tiene personería jurídica. Cerrato dice que representará a la oposición ante el descontento popular que existe con los partidos de derecha, pero aclaró que asumirá un rol de opositor “constructivo y no de pleitos” “En Nicaragua no hay oposición, entonces yo asumiría ese rol pensando en una oposición constructiva y no de pleitos de destrucción de críticas o murmuraciones (…), estamos pensando en algo edificativo, constructivo, que bendiga a este país” dijo. Cerrato espera que el poder electoral se pronuncie cuanto antes sobre la petición de personería jurídica pues los trámites se hicieron desde 16 meses y a la fecha no han obtenido ninguna respuesta. “Legalmente no tienen porque no darla (la personería jurídica) aunque (…) en Nicaragua hay un irrespeto a la institucionalidad que es el único motivo por el cual no la darían, pero si se respeta la ley no tienen porque no darla” manifestó. El pastor evangélico dice que están abiertos a establecer alianzas con otras organizaciones políticas para emprender un proyecto similar a la antigua Unión Nacional Opositora. POR JACKSON OROZCO/100%NOTICIAS