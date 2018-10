04, Marzo, 2015 04, Marzo, 2015 9:36 a.m. 9:36 a.m.

INAFOR DESARROLLA PLANES DE SANEAMIENTO EN BOSQUES DE PINO DEL CERRO GÜISISIL EN CIUDAD DARIO

El Instituto Nacional Forestal (Inafor) ha desarrollado 9 planes de saneamiento en 60 de las 380 manzanas de pino natural en el Cerro Güisisil, ubicado en la Sierra Totumbla (Ciudad Darío, Matagalpa). El Director Ejecutivo del Inafor, compañero William Schwartz, explicó que ante la amenaza del gorgojo descortezador, el cual ha devastado unas 60 manzanas de bosques de pino, se tuvieron que realizar planes de saneamiento. Explicó que durante los gobiernos neoliberales, no se le dio el debido manejo a los bosques de pino de Totumbla, por lo que solo en el Cerro Güsisil crecieron unos 6 mil pinos, en un área donde deberían de haber 1 mil. Devastados por gorgojo descortezador La densidad de pinos en el cerro, generó la rápida proliferación del gorgojo descortezador, por lo que se tuvo que cortar (tala-rasa) unos 8 mil 808 árboles de pino (5 mil 200 metros cúbicos de madera) contaminados por esta plaga. “Estos planes también incluyeron una reforestación de 22 mil plantas, de estas hay un 70% de sobrevivencia”, sostuvo el titular del Inafor, al mismo tiempo que aseguró que la madera de los pinos talados en Güisisil, está siendo aprovechada por la industria nicaragüense, a fin que no se pierda. El compañero Schwartz expuso que el bosque de conífera tiene que ser manejado y aprovechado de forma inteligente para que pueda sobrevivir, sin embargo en esta localidad de Ciudad Darío, los gobiernos neoliberales jamás hicieron un manejo adecuado de estos pinares. “Los gobiernos neoliberales nunca la dieron manejo a estos bosques con esa falsa concepción que no hay que tocar nada (que no hay que cortar los pinos), por lo que en entre el 2013-2014, ante la masiva presencia del gorgojo descortezador, las autoridades declararon el lugar como una Zona de Emergencia Fitosanitaria”, señaló. Explicó que el gorgojo descortezador es uno de los insectos más agresivos para los bosques de pino. Además que recordó, que solo en 2003, este gorgojo devastó 32 mil hectáreas de bosques, lo cual no ha sucedido del 2007 hasta la fecha, debido al buen control que el Gobierno Sandinista les ha venido dando. El pino de Nicaragua: un tesoro genético El Director Ejecutivo del Inafor, destacó que Nicaragua es el último país que -en la parte Sur del continente americano- tiene pinos naturales, por lo que sostuvo que hay que cuidarlos dándoles un buen manejo, tomando en cuenta que en el mundo son considerados “un tesoro genético”. El compañero Schwartz detalló que el pino es un árbol de muchas bondades: produce resina, madera; es resistente a las sequías y crece en suelos ácidos. Además que destacó que la mayor parte de madera que se consume en Nicaragua es del árbol de pino. 19 DIGITAL