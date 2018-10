06, Marzo, 2015 06, Marzo, 2015 11:02 a.m. 11:02 a.m.

AVIÓN DE DELTA ATERRIZA DE EMERGENCIA EN MANAGUA

El avión de la aerolínea delta con 124 pasajeros a bordo tuvo que regresar y aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Augusto c. Sandino, luego de presentar problemas para devolver el tren de aterrizaje a su posición. La aeronave que partió de Managua tenía como destino final Atlanta, Estados Unidos. La aeronave alzo vuelo a las 9 y 15 de la mañana, habían transcurrido al menos 25 minutos tras su despegue, cuando la tripulación de la aeronave reporto a la Torre de Control del Aeropuerto Augusto C. Sandino un desperfecto mecánico en el tren de aterrizaje delantero del avión, de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y el aparato aterrizó en tierra sin mayores problemas a las 9y 55 minutos de la mañana. “El piloto declaro la emergencia a las 9 y 38 de la mañana debido a que el tren de aterrizaje de la nariz del avión no le retractaba, este es un procedimiento normal establecido ya que el aparato no puede ir con los trenes de fuera hasta el punto de destino”, explico el Capitán Carlos Salazar, Director de Aeronáutica Civil. Los pasajeros del avión relatan que en todo momento se mantuvo la calma y solo mostraron un poco de preocupación por el retraso del viaje. “Desde el momento nos regresaron el avión el piloto tomo la decisión de declarar la emergencia y me parece una buena decisión, estamos tranquilos porque no estamos con la zozobra de viajar inseguros. Lo único que la gente está un poco alarmada porque no sabe si le van a cambiar el vuelo o lo van a retrasar para más tarde”, señalo Blanca Hernández, quien viajaba a bordo de la aeronave. El año pasado el Aeropuerto Augusto C. Sandino, recibió un certificado de parte de la Organización de Aviación Civil que lo acredita como uno de los aeropuertos más seguros del mundo. La terminal aérea recibe al menos 9 mil vuelos al año. Jonathan Castro