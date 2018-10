09, Marzo, 2015 09, Marzo, 2015 2:24 a.m. 2:24 a.m.

CONTINUA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO DESNIVEL DE RUBENIA

El paso a desnivel de mayor tamaño en Managua va a paso redoblado, ya que en mayo tiene que estar listo, según datos de las autoridades municipales. “Estamos a 24 horas”, alega uno de los obreros señalándonos que ya tienen montado el esqueleto metálico de las paredes de la rampa y están en proceso de vaciado del concreto para el proyecto en ejecución en el antiguo cruce de Rubenia. Según uno de los responsables de la obra, se vaciarán 4,500 metros cúbicos de concreto premezclado de 4 mil PSI, o 4 mil libras de presión por pulgada cuadrada, además se empleará 520 toneladas de hierro, en la pista de cuatro carriles, de 413 metros de largo. “Nosotros estamos encargados de las obras verticales, por otra parte está la tubería”, comentó señalando los trabajos municipales en el drenaje pluvial. Este pasa bajo la Pista de la Solidaridad, donde se instalaron enormes cajas puentes, en sustitución de las antiguas tuberías de menos calado. Según los trabajadores, por sección de muro tardan aproximadamente una hora en el vaciado del concreto lanzado a presión por tuberías salidas de un camión especial, pero es un día después que quitan los soportes y al menos otro día para quitar los moldes. “Posiblemente en dos semanas se habrá vaciado el concreto de las paredes”, expresó el obrero. El ciudadano Serafín García, quien observaba con curiosidad el avance del proyecto municipal de mejoramiento vial, dijo que es la mayor obra de pasos a desnivel que se han realizado. “Veo que va avanzando. Creo que está perfecto, aunque ahorita es un atraso para los conductores que pasan por la zona, pero algo así ya era necesario porque las calles de Managua no dan abasto a la cantidad de vehículos que actualmente circulan en la ciudad”, dijo García. Para el conductor Marvin Fernández, el proyecto en ejecución es un dolor de cabeza en las horas pico del tránsito en la zona de Rubenia, pues se tiene que buscar las vías alternas en calles que no están hechas para tal tráfico, en busca de la Carretera Norte, la pista La Sabana o hacia el mercado Roberto Huembes, sin embargo, es un costo que deberán soportar, en espera de que se mejore el paso. La señora Alina Noguera, quien tenía un negocio de ropa a dos cuadras del cruce de Rubenia, dijo que la pista pasó sobre su local y tuvo que buscar otro lugar donde no le va bien, pero regresará al área cuando el paso esté listo.