EL PAPEL DE LA MUJER EN EL SECTOR EMPRESARIAL DE NICARAGUA

"A pesar de que la mujer impulsa el 70 por ciento de la micro y mediana empresa en Nicaragua, aún nos hace falta la organización y empatía entre nosotras mismas para incidir en los ámbitos empresariales a los que queremos llegar", explicó esta mañana Violeta Granera, del Movimiento Por Nicaragua, en el programa de Jaime Arellano en la Nación, transmitido por 100% NOTICIAS. Al discutir sobre la igualdad de género, la funcionaria de la Alcaldía de Managua Azucena Ferrey, sintetiza que aunque exista igualdad de derecho y la mujer cumpla un papel fundamental en la economía del país, este trabajo no es reconocido y prueba de ello es el "64% de féminas que se graduaron en el 2014, sin embargo, estas únicamente reciben 30% menos por el mismo trabajo que hacen los hombres", detalló Granera. El incremento de mujeres que ocupan cargos políticos o empresariales en nuestro país es evidente, pero el poder de decisión que como derecho les corresponde no es del todo efectivo "porque las mujeres no tiene poder de decisión en sus trabajos, por ejemplo, a mi me ha costado adaptarme a las agendas empresariales que comúnmente son manejadas por los hombres y ganarse el respeto entre ellos no es tarea fácil", señaló Azucena Valenti, funcionaria del COSEP. Aunque existen muchos retos por superar en el aspecto de igualdad de género en Nicaragua, la unión de las mujeres vendría a modificar esta perspectiva desigual que les aqueja; y es el empoderamiento de la mujer en el sector empresarial que provee esa oportunidad en el combate de la desigualdad cultural y social, coincidieron las panelistas. Fuente: Jaime Arellano en la Nación- 100% Noticias