FAMILIAS SE REFRESCAN EN BALNEARIOS DE TIPITAPA DURANTE EL FIN DE SEMANA

El calor de esta temporada de verano ha hecho que muchas familias de Managua y municipios aledaños lleguen a refrescarse en los balnearios del municipio de Tipitapa. Este fin de semana, decenas de familia visitaron los famosos termales, así como los centros turísticos El Trapiche y El Trapichito. La seguridad de la Policía Nacional en coordinación con la Cruz Roja ya es notoria en todos los centros turísticos y las familias ingresan gratuitamente gracias a la disposición de no cobrar la entrada durante la temporada de verano. “Venimos muy contentos a pasar en familia un rato agradable. Vemos que está limpio, hay presencia policial y de cruz roja, y uno puede distraerse sin problemas”, comentó Juan López. “El acceso es gratuito, podemos venir con los niños, pero siempre con el cuidado de que no se metan mucho al agua, para que todos regresemos sanos y salvos”, explicó Carla Torres, esposa de Juan. Como es común, los jóvenes son los principales asistentes a estos balnearios. Jaime Valenzuela, procedente de Managua, indicó que llegó con un grupo de amigos para refrescarse en el Trapiche. “Decidimos venir aquí porque es un lugar seguro, de acceso rápido y barato, aquí uno puede traer su comida, sus cosas y la idea es pasarla tranquilo sin problemas. Vemos que hay mucha presencia policial y de socorristas y eso es bueno porque garantiza la seguridad de todos”, comentó. El Alcalde de Tipitapa, Compañero César Vásquez, explicó todas las instalaciones turísticas de ese municipios fueron preparadas para recibir a los veraneantes en esta temporada. “Ya comienzan los veraneantes de Nicaragua a visitar Tipitapa. Estamos en articulación con la Policía Nacional para dar la seguridad nuestros pobladores que están de vacaciones”, indicó. Detalló que la municipalidad ha garantizado la limpieza y ornamentación de los centros turísticos para que las familias disfruten en un amiente sano y limpio. “Debemos tener una articulación con todas las instituciones para garantizar que las familias disfruten un verano seguro. En estos balnearios se movilizan más de 85 mil personas en Semana Santa”, dijo el alcalde. Finalmente, hizo un llamado a los conductores para que tengan responsabilidad con la familia y con ellos mismos para que manejen con cuidado y no abusen del consumo de licor. EL 19 DIGITAL