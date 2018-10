22, Marzo, 2015 22, Marzo, 2015 9:59 a.m. 9:59 a.m.

INCENDIO EN CALLE PRINCIPAL DEL MERCADO DE GRANADA

Un conato de incendio se ha registrado la tarde de este domingo en el mercado de Granada. De acuerdo a la información obtenida el siniestro se ubica en la calle El Comercio. A eso de la una 1:30 de la tarde de este domingo 22 de marzo se registró un incendio en un tramo del mercado municipal de Granada, donde lo que se comercializaba eran productos de zapatería. El tramo quedó totalmente destruido y se estima que las pérdidas materiales andan entre los 300 y los 400 mil córdobas, según datos preliminares. Al lugar se presentaron las autoridades municipales, bomberos y Cruz Roja para que el fuego no se propagara a los demás tramos de mochilas, ropa, etc. Aún no se saben las causas que pudieron provocar el incendio. END