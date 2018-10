23, Marzo, 2015 23, Marzo, 2015 12:05 p.m. 12:05 p.m.

AUMENTAN PRODUCTOS PERECEDEROS

Este lunes arrancó con un ligero aumento en los precios de los productos perecederos; sin embargo los precios de los granos básicos se mantienen estables. 100% Noticias constató que en los diferentes supermercados de la capital el arroz se mantiene en 12 córdobas la libra, el azúcar en 9 córdobas con 30 centavos y la libra de frijoles en 16 córdobas 50 centavos. En el caso de la cajilla de huevo el precio se mantiene en 119 córdobas. GRANOS AHORA ANTES ARROZ C$ 12.00 LB C$ 12.00 LB AZÚCAR C$ 9.30 LB C$ 9.30 LB FRIJOL C$ 16.50LB C$ 16.00LB ACEITE C$ 79.00 (1,500ml) C$ 79.00 (1,500ml) HUEVO C$ 119.00 C$ 119.00 En cuanto a los perecederos, esta tabla refleja un leve aumento de precios en los siguientes productos: PRECEDEROS AHORA ANTES TOMATE C$ 10.10 LB C$8.30LB ZANAHORIA C$ 10.70 LB C$ 10.60 LB CEBOLLA C$9.50 LB C$7.40 LB PAPA C$14.70 LB C$12.70 LB LECHUGA C$ 17.00 UNIDAD C$ 10.50 UNIDAD CHILTOMA C$ 20.00 DOCENA C$ 20.00 DOCENA PEPINO C$ 5.00 UNIDAD C$ 5.00 UNIDAD REPOLLO C$25.00 UNIDAD C$20.00 UNIDAD PLATANO VERDE C$4.80 UNIDAD C$4.50 UNIDAD PLATANO MADURO C$4.80 UNIDAD C$4.50 UNIDAD Aumentan productos perecederos Respecto a las carnes los precios se mantienen son los siguientes: CARNES RES AHORA ANTES TRACERA LOMO C$85.20 LB C$80.00 LB CABEZA LOMO C$ 90.90 LB C$90.90 LB POSTA PIERNA C$77.30 LB C$77.30 LB CARNE PARA ASAR C$85.90 LB C$85.90 LB CARNE MOLIDA ESPECIAL C$ 60.90 LB C$ 76.90 LB *CARNE CERDO AHORA POSTA CERDO C$67.00 LB C$67.00 LB LOMO CERDO - C$ 84.60 LB *POLLO PIERNA ENTERA C$36.30 LB C$35.20 LB PECHUGA C$ 32.00 LB C$ 40.70 LB Leticia Gaitán