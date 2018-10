24, Marzo, 2015 24, Marzo, 2015 3:55 a.m. 3:55 a.m.

AGUIRRE SACASA: ``NO HAY PERDEDORES CON LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DEL PRECIO EN LA ENERGÍA``

El ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa en su visita al programa de Jaime Arellano en la Nación, trasmitido por 100% Noticias El Canal, afirmó que ``el presidente Ortega escuchó las voces de quienes insistían la justa reducción de la tarifa eléctrica`` haciendo hincapié al 10.5 por ciento de disminución energética que se logró establecer después del trimestre acordado donde se analizaría este asunto. ´´Tenemos entendido que el gobierno distribuyó 35 por ciento a proyectos sociales para combatir la pobreza, un 35 por ciento a la reducción de tarifa energética y 30 por ciento al abono de la deuda con Caruna`` precisó Aguirre. Sin embargo; para el ex canciller de Nicaragua ``el gobierno dio la cara de manera positiva a este asunto y quizás no se obtuvo una reducción energética como hubiéramos querido, pero, estoy convencido que de no haber tomado estas medidas, hubiese sido la chispa que incendiara a la población por el malestar que ha causado el aumento constante de la energía`` aclaró Aguirre Sacasa. ``Si el gobierno no hubiera resuelto el tema de la reducción energética, se podría haber debilitado la relación que se tiene con el sector privado. Daniel sigue siendo astuto políticamente y no hubo perdedores, todos ganamos con esta iniciativa`` explicó el ex canciller en relación a las acciones que tomó el gobierno respecto a las demandas por parte de la población y sector privado en reducir el precio de la energía en el país. Fuente: Jaime Arellano en la Nación/100%Noticias