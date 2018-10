28, Marzo, 2015 28, Marzo, 2015 3:59 a.m. 3:59 a.m.

APOYO JURÍDICO PARA QUIENES FUERON MULTADOS INJUSTAMENTE

A partir del 6 de abril, las personas que consideran que fueron injustamente multadas por la Policía de Tránsito y no saben qué hacer, podrán acudir a la Unidad de Apoyo que el Centro Jurídico-Social de Ayuda al Consumidor abrirá en Managua. El director del centro, Juan Carlos López, comentó que desde hace varios meses trabajan el tema de las nuevas multas en conjunto con la Caravana Popular 2015, inclusive presentaron una propuesta de reforma a la Ley de Tránsito, y como la ciudadanía sigue denunciando anomalías, decidieron abrir la unidad. En la unidad se brindará asesoría jurídica y acompañamiento para hacer demandas, denuncias y reclamos por la vía administrativa conforme a lo establecido en la Ley 40 (Ley de Municipios), por lo que hace al Depósito Vehicular Municipal, y Ley 856 (Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 431). MILES MULTADOS El centro espera atender 15 o 20 casos semanales, cifra que es conservadora, pues los miembros del movimiento ciudadano Caravana Popular 2015 estiman que unos 1,000 conductores son multados cada semana en la capital. A referirse a las multas y las quejas, días atrás la primera comisionada aclaró: “Estamos haciendo lo que creemos que debemos de hacer, de acuerdo a la ley”. Según datos dados a conocer en enero de este año por la Dirección General de Tránsito, en 2014 la Policía impuso 300 mil multas, pero solo el 3% de los conductores las apelaron. Pero ahora, con la nueva unidad de asesoría, “cuando sean abusos policiales, multas mal aplicadas y multas inventadas, es decir que no son ciertas realmente, podrán ir a apelar y el Centro Jurídico va a buscar la manera de ser mediador entre ellos y la Policía, para que vayan con un respaldo y no vayan solos”, explicó Carlos Kabistán, coordinador de la Caravana Popular 2015. Conscientes de que no en todos los casos la Policía ha actuado mal al aplicar una multa, la Unidad hará un estudio y analizará si procede el reclamo o la apelación, aclaró Juan Carlos López. Fuente: END